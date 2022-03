Le secteur des camping-cars est en plein essor. Mais il n'y a pas que les modèles routiers de luxe très chers qui ont du succès. Les transformations extrêmement bon marché sont également de plus en plus populaires. On a déjà vu des camping-cars sur base Lada pour moins de 13 000 euros. Et un Volkswagen California, aussi populaire soit-il, ne peut évidemment plus rivaliser avec ces prix d'enfer...

L'entreprise espagnole Yevana veut s'inscrire dans cette tendance du bon et du bon marché avec sa dernière offre de transformation sur la base du Dacia Dokker. Pour seulement 9750 euros, le constructeur transforme le van roumain en camping-car tout équipé. Ce Dokker est donc apparemment aussi bien équipé que le Camperiz, sur la même base de Dokker, mais qui coûte près de 20 000 euros, et que nous avions présenté l'année dernière.

Galerie: Dacia Dokker Yevana van

13 Photos

Le prix mentionné ci-dessus ne comprend toutefois pas encore le véhicule du donneur. Et en allant sur un célèbre site de petites annonces automobiles, il est possible de trouver des fourgons d'occasion en bon état et un peu kilométrés pour 5000 euros ou un peu plus. Vous pourriez donc, selon le véhicule de base, vous offrir ce camping-car pour 15 000 euros ! Et si vous n'avez pas envie de vous mettre vous-même à la recherche d'un Dokker d'occasion, Yevana vous en trouvera un.

Ce camping-car compact ne mesure que 4,36 mètres de long, mais il a un espace de chargement d'environ 800 litres. Et on peut y mettre tout ce que l'on souhaite dans un camping-car à deux places. La cabine peut accueillir un lit double pliable avec un matelas pliable de 70 mm d'épaisseur, reposant sur un cadre en bouleau.

Outre la chambre à coucher, le camping-car Yevana transformé dispose d'une cuisine portable avec un brûleur, un réfrigérateur de 31 litres, un évier en acier inoxydable et un réservoir d'eau fraîche de 32 litres. Et il y a même une douche extérieure.

Le design du camping-car Dacia est une combinaison de contreplaqué et d'éclairage LED, ce qui rend la cabine lumineuse et accueillante. Pour l'alimentation électrique, le véhicule dispose d'un panneau solaire , d'une batterie de 100Ah et d'un onduleur de 600W.