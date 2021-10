Le monde du voyage "en plein air" est en plein essor, les offres se multiplient dans toutes les directions possibles, avec des nouveautés pour tous les budgets et tous les besoins. Il faut dire que les confinements successifs ont déclenché une explosion d'envie de voyage, et en même temps du désir de se déplacer en toute sécurité.

Le secteur des véhicules de loisir, camping-cars et caravanes, a connu une explosion de la demande et une augmentation des services et des formes alternatives d'utilisation comme la location et le partage.

Tout au long de l'année, toutes les entreprises, des grands pourvoyeurs aux jeunes entreprises, mais aussi les fabricants eux-mêmes et les créateurs de solutions faciles et à faire soi-même, ont multiplié les propositions à un rythme effréné, offrant non seulement des camping-cars et des caravanes traditionnels, mais aussi une myriade de solutions pour camper avec une grande variété de véhicules, des petits camping-cars et des minivans aux pick-ups, aux véhicules tout-terrain et aux fourgons.

D'où notre idée de faire un tour d'horizon des choses les plus intéressantes, curieuses ou extravagantes que nous ayons vues jusqu'à présent, sans nécessairement attendre la fin de l'année.

Dans les 20 véhicules que nous avons sélectionnés, vous trouverez des modèles fabriqués sur des bases diverses, des modules pour transformer des pick-ups ou aménager des fourgons, et quelques véhicules vraiment spéciaux construits pour rendre vos vacances vraiment aventureuses au-delà de vos désirs les plus fous. Ce n'est ni un classement, ni une liste exhaustive, mais juste un tour d'horizon de ce qui nous a le plus donné envie de voyager cette année !