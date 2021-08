On l'a vu ces derniers mois, les véhicules de loisir, caravanes et autre camping cars, ont le vent en poupe. Grandes vacances oblige, évidemment. Mais aussi besoin de voyager, besoin d'ailleurs, en ces temps troubler par la pandémie qui continue de sévir à travers le monde.

Pour autant, s'équiper d'une caravane ou d'un camping-car revient cher. Très cher même quand votre maison roulante cache un garage intégré pour votre voiture, ou pour votre moto, ou alors qu'il se prend pour Moïse en roulant sur l'eau ! Sachez qu'il existe une alternative pour vos envies d'évasion : la tente hussarde.

La hussarde, vous savez, c'est la partie du toit qui se relève sur certains vans, et qui permet de dormir sur le toit, tout en étant comme dans une tente. Sachez qu'il est tout à fait possible d'adapter un système similaire sur votre voiture. C'est en tout cas ce que propose la société française NaïtUp. Fondée en 2010 par deux amis passionnés d'aventure et basée à Alès, dans le Gard, elle propose des tentes faciles à installer sur votre voiture, qui s'ouvrent et se ferment en quelques secondes.

Accrochée aux barres de toit transversales, elles sont fabriquées à partir de matériaux nobles, comme une toile en coton fabriquée à Dunkerque, et sont recyclables à 90 %. Un système de convection breveté par la marque autorise une meilleure ventilation et permet d'évacuer l'humidité ou l'air chaud pour préserver le confort. La coque qui renferme la hussarde se veut anti-UV et anti-rayures, et un minimum aérodynamique pour ne pas trop surconsommer en carburant quand on roule. Les tentes hussardes ont même été testées en position ouverte, pour résister à des vents jusqu'à 100 km/h !

NaïtUp propose différentes tentes, permettant d'accueillir de deux à cinq personnes. La Duö, avec un espace de couchage de 120 par 210 cm et de 1,50 m de haut, peut faire dormir deux personnes. La Quatrö peut embarquer 2 adultes et 2 enfants, ou 3 adultes, et dispose d'un espace de rangement sur le côté. La plus grande quant à elle, baptisée Family, peut carrément embarquer 2 adultes et 3 enfants, et fait dormir ses occupants dans le sens de la voiture, et non perpendiculairement.

De nombreux accessoires en option permettent aussi d'agrémenter l'expérience : matelas ferme ou moelleux, toile en coton ou polycoton, échelle standard ou grande, des poches de rangement intérieures, des filets à chaussure, de l'éclairage...

Dernier mot sur les prix, qui varient de 2190 € pour la tente la plus petite, jusqu'à 3261 € pour la plus grande.