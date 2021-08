Emporter des vélos en vacances est depuis longtemps une évidence pour de nombreux caravaniers. Un outil idéal pour être mobile à votre destination et par exemple, faire du shopping ou des excursions dans les environs, permettant de se rapprocher des endroits inaccessibles pour les camping-cars.

Pour les amateurs de motos, en revanche, c'est plus compliqué. Comment transporter une grande moto ? Elles sont beaucoup trop lourdes pour être montées à l'extérieur, et il n'y a souvent pas de place pour elles dans les camping-cars ou les caravanes conventionnels. Sans parler de l'absence d'accès au chargement. Jusqu'à maintenant, on utilise donc généralement des porte-bagages arrière robustes ou des garages mobiles pour motos de fabrication artisanale.

Espace pour deux motos dans la caravane

C'est pour cela que la Knaus Deseo 400 TR Edition IC-Line veut changer la donne. Grâce à sa conception spéciale et à la disposition de l'aménagement intérieur, cette caravane peut accueillir jusqu'à deux motos. Elles peuvent être montées dans la caravane par une rampe à travers le grand hayon et y être fixés pour le voyage grâce à des supports solides.

Un certain nombre d'options rendent cette utilisation possible, notamment le pack "Transport Plus", une porte de carrosserie appelée "Knaus Style Plus", une augmentation de la charge à 2000 kg, un système anti-effraction et un certain nombre d'autres options.

Selon le fabricant, vous n'avez pas à vous priver du confort de vie : si vous retirez les supports de vélo en "mode stand", vous gagnez beaucoup d'espace. La Deseo offre alors tout ce que vous pouvez attendre d'une caravane. Lits, sièges, espaces de rangement, salle de bain et même une kitchenette.

Galerie: Knaus Deseo TR 400 Edition IC-Line

5 Photos

"Pouvoir partir du camping avec sa propre moto est une offre attrayante pour tout motard passionné", déclare Patrick Mader, directeur général d'InterCaravaning. "Avec la Deseo IC-Line, nous montrons qu'il n'y a pratiquement aucune exigence en matière de caravaning qui ne puisse être satisfaite avec un véhicule spécialement équipé à cet effet."

Le prix de la Knaus Deseo

Parlons maintenant du prix. Au configurateur, la Knaus Deseo est proposée à partir de 24 210 € chez nous. Prix auquel il faut ajouter 2919 € pour le pack Transport Plus qui, en plus d'augmenter la charge à 2000 kilos, prévoit la rampe d'accès ainsi que les supports pour 2 motos, et 10 anneaux d'arrimage. Soit 27 129 euros.