Pour la plupart des gens, les camping-cars sont considérés comme des véhicules d'aventure tout étant un minimum confortable. Cependant, il existe une certaine catégorie de camping-cars que seules quelques (riches) personnes peuvent s'offrir. Il s'agit des camping-cars de luxe, qui coûtent parfois le prix d'une maison voire plus.

Si vous pensiez avoir tout vu, eh bien non, voici le Volkner Mobil Performance. Il s'agit d'un camping-car qui offre non seulement toutes les commodités telles qu'une chambre, une cuisine et une salle de bain, mais aussi un garage. Oui, vous avez bien lu, un garage ! Ce véhicule dispose d'une zone spéciale où vous pourrez garer votre voiture et la transporter dans le monde entier. D'accord, on vous l'accorde, son prix n'est pas donné. Le super camping-car coûte 1 350 000 euros.

Beaucoup d'espace

Le Volkner Mobil Performance possède toutes les caractéristiques techniques d'un autobus, notamment un moteur de 430 ch monté à l'arrière avec une transmission Volvo I-Shift et une suspension pneumatique pour un confort maximal. Ce camping-car mesure 12 mètres de long, 2,50 mètres de large et 3,85 mètres de haut, tandis que l'empattement atteint presque 6 mètres (5,80 mètres pour être exact).

Si les 30 mètres carrés d'espace à bord ne suffisent pas, le Mobil Performance dispose d'un système coulissant qui vous permet d'étendre une partie du panneau latéral gauche de 50 cm vers l'extérieur en appuyant sur un bouton et de gagner 5 mètres carrés.

Un camping-car avec garage intégré

L'une des caractéristiques les plus intéressantes du Volkner Mobil Performance est la présence d'un espace dédié au transport de sa voiture, c'est une solution encore plus glamour que celle utilisée par Cristiano Ronaldo pour ses supercars. Situé entre les roues arrière et avant, le garage central breveté du camping-car est doté d'une plate-forme de chargement à commande hydraulique qui s'abaisse et se relève pour charger la voiture, juste en dessous du salon.

Le garage est suffisamment spacieux pour accueillir la plupart des voitures de sport basses, mais il y a également de la place pour deux vélos électriques, un grill extensible, une table, des chaises et un espace de rangement pour les boissons ou d'autres articles. Le plateau de chargement peut également servir de plancher en l'absence de voiture.

Plus luxueux que votre appartement

L'intérieur du camping-car est hautement personnalisable et offre tout le confort possible t imaginable. Dans la cuisine, par exemple, on trouve une plaque à induction, un four, un micro-ondes, un réfrigérateur, un lave-vaisselle, une trancheuse intégrée et une machine à café expresso.

Pour assurer un confort maximal aux passagers dans toutes les zones du camping-car, l'entreprise a également développé un système de chauffage et de climatisation qui permet une gestion efficace et rapide des différentes températures . Comme indiqué, le prix démarre à 1 350 000 euros mais il peut rapidement grimper en y ajoutant des options.