Quand on arrive dans l'univers du camping-car, il est parfois compliqué de se familiariser avec la gamme des modèles, tant elle paraît compliquée. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? C'est en tout cas le leitmotiv de cette nouvelle marque de camping-cars, Joa Camp, qui communique sur un retour à l'essentiel, un peu comme Dacia au début des années 2000 dans le monde de l'automobile.

Cette marque est portée par le groupe français Pilote, et a pour objectif de rajeunir la clientèle du camping-car en proposant des modèles moins onéreux. Joa Camp souhaite reprendre en main l'entrée de gamme du camping-car, qui représente tout de même 30 % des immatriculations de ce genre de modèle.

Pour s'écarter de la dynamique du "toujours plus", Joa Camp a fait le choix de proposer des camping-cars sans surenchères ni artifices techniques en tout genre, le but étant de se concentrer sur des "valeurs positives" selon la marque.

La gamme sera composée, à terme, de cinq camping-cars profilés et trois aménagements fourgons aménagés. La longueur des camping-cars profilés s’étage de 5,99 mètres (version 60) à 7,39 mètres (75), en passant par une dimension intermédiaire à 6,99 mètres (70). Côté vans aménagés, les longueurs disponibles sont de 5,40 mètres, 5,99 mètres et 6,36 mètres.

À la rentrée de septembre, une version 60 F sera disponible et viendra compléter une gamme de quatre modèles, déjà, qui privilégient un grand salon dans une largeur conventionnelle de 2,35 mètres. Le constructeur souhaite garder un maximum d'espace pour les familles. De ce fait, il n'y a pas de salle d'eau traversante.

En revanche, Joa Camp met l'accent sur d'autres éléments, comme la présence d'espaces décloisonnés, du bois clair, des couleurs pétillantes et un choix d'options très réduits, entre 10 et 15 pour la plupart des modèles. En complément de la dotation d’origine, Joa Camp prévoit trois packs d’équipements : châssis (990 euros), cellule (990 euros) et confort (2660 euros).

Comme vous pouvez le constater sur les photos, les Joa Camp sont conçus à partir de châssis de Citroën Jumper animé par un bloc diesel quatre cylindres de 120 chevaux. Les Joa Camp sont disponibles à partir de 47 900 euros pour les camping-cars et 41 900 euros pour les fourgons aménagés.

Ces prix sont effectivement assez attractifs compte tenu des prestations, mais ils ne sont pas les plus bas du marché. Ces modèles se positionnent plutôt comme des alternatives aux camping-cars d'occasion, souvent privilégiés par les débutants lors d’un premier achat.