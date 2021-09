Les véhicules électriques vont transformer notre façon de nous déplacer, et les étudiants de l'université technologique d'Eindhoven, aux Pays-Bas, imaginent ce que cela pourrait donner. Vingt-deux étudiants font partie de la Solar Team Eindhoven, qui a conçu et construit le premier camping-car solaire au monde. Il s'agit du Stella Vita, qui préfigure un mode de vie et une mobilité durables.

Les panneaux solaires sont capables d'alimenter les différentes fonctions du camping-car et le véhicule lui-même. Par une journée ensoleillée, le camping-car peut parcourir jusqu'à 730 kilomètres. Ils peuvent également alimenter des éléments comme la cafetière et la télévision pendant que vous chargez votre ordinateur portable et que vous prenez votre douche. Le camping-car est également doté d'un toit escamotable qui augmente la hauteur de l'habitacle, ce qui permet de se tenir debout à l'intérieur pour cuisiner, travailler ou autre.

Galerie: Stella Vita

8 Photos

La conception du camping-car est axée sur l'utilité, en maximisant l'espace intérieur, l'aérodynamisme et la surface. Le grand et long toit était nécessaire pour l'installation de panneaux solaires qui le recouvrent entièrement, mais ce n'est pas tout car des panneaux solaires supplémentaires se déplient lorsque le toit est relevé, doublant la surface et augmentant sa consommation solaire. Il n'y a pas de détails sur la batterie ou le système de propulsion qui alimente ce camping-car.

L'intérieur semble spacieux et confortable, et le design général du camping-car semble futuriste. Les véhicules électriques donneront aux concepteurs plus de liberté pour imaginer de nouvelles façons de se déplacer, et un camping-car à énergie solaire ne semble pas impossible à l'avenir.

Le 19 septembre, des étudiants traverseront l'Europe avec la Stella Vita en direction de l'extrême sud de l'Espagne, en utilisant uniquement l'énergie solaire. Il faudra peut-être attendre plusieurs années avant qu'un tel produit ne devienne réalité.