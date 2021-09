Au Caravan Salon 2021 de Düsseldorf, qui se tient du 28 août au 5 septembre, un modèle de camping-car VANTourer Urban vert vif attire l'oeil sur le stand de la marque EuroCaravaning.

Ce fourgon d'exposition doté d'une peinture spéciale a été conçu par l'entreprise allemande en coopération avec le spécialiste du cuir Rühl, basé à Mülheim an der Ruhr, et le fabricant américain de peintures automobiles Axalta.

Peinture exclusive

En plus de l'élégante sellerie en cuir, le camping-car se distingue par la peinture ElectroLight jaune-vert vif. La peinture "exotique" n'attire pas seulement le regard, mais grâce à sa luminosité particulière, elle est également mieux perçue par les instruments lidar et radar utilisés dans de nombreux systèmes d'aide à la conduite.

Le VANTourer Urban, présenté par EuroCaravaning l'année dernière sur la base du Mercedes-Benz Vito, est destiné aux jeunes clients intéressés par un "mobile home" et recherchant des camping-cars compacts, maniables et économiques. L'Urban, avec ses 5,13 mètres de long, offre un espace intérieur complet et confortable, qui convient également à un usage quotidien grâce à la transformation facile en fourgon.

Module de bureau

Ce n'est pas la seule utilisation alternative du VANTourer Urban, car depuis un an et demi, de nombreux camping-cars et caravanes sont devenus des bureaux alternatifs, les personnes qui doivent travailler à domicile les préférant souvent à l'espace exigu de leur propre appartement.

"Pour les emplois où l'on a essentiellement besoin d'un bureau, d'internet, du téléphone et peut-être d'une machine à café, les camping-cars ou les caravanes offrent les conditions parfaites pour se concentrer", explique Steffen Gross, directeur général d'EuroCaravaning.

C'est pour cela que les spécialistes allemands ont présenté un nouveau module de bureau pour l'intérieur de l'Urban afin de montrer comment le télétravail peut fonctionner avec un équipement adéquat dans le camping-car.

Aménagement intérieur révisé

Cet équipement n'est pas seulement exclusif à l'Urban, mais il est également disponible pour les autres véhicules VANTourer basés sur le Fiat Ducato qu'EuroCaravaning a présentés au Caravan Salon de Düsseldorf.

Les quatre modèles, 540 D, 600 D, 600 L et 630 L, de taille différente et proposés dans différentes configurations, n'ont pas été modifiés extérieurement, mais offrent un nouvel aménagement intérieur.

Le fourgon dispose, par exemple, de l'une des plus grandes salles de bains du segment des fourgons, à laquelle une nouvelle paroi de douche a été ajoutée, d'un toit relevable avec la technologie LFI et d'un design intérieur modernisé.