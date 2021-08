C'est un fait, la van life est extrêmement populaire en ce moment. C'est également un fait que de plus en plus de personnes travaillent à domicile. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour voir les avantages potentiels de la combinaison de ces styles de vie, ce qui nous amène à nous demander pourquoi nous n'avons pas vu ce bureau plus tôt.

Pour être clair, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter pour le moment. La société allemande Sunlight, spécialisée dans les camping-cars, a eu l'idée de proposer une table multi-usages qui pourrait également servir de poste de travail. Il ne s'agit pour l'instant que d'un concept, mais si l'intérêt pour une telle chose se confirme, nous ne serions pas surpris de la voir figurer parmi les options de la gamme de camping-cars Sunlight.

Galerie: Sunlight Home Office RV Concept

6 Photos

Les clients ne peuvent-ils pas simplement installer un ordinateur portable sur une table normale et travailler ? Absolument, et nous avons vu de nombreux vans bricolés avec des installations modestes pour travailler sur ordinateur. Cependant, la table Sunlight va plus loin en proposant des éléments tels que des prises de courant supplémentaires, une recharge sans fil pour les appareils mobiles, un éclairage supplémentaire et un espace pour un deuxième écran en complément de l'ordinateur portable.

En outre, le poste de travail n'est pas aussi désordonné qu'une petite table plate. Avec ses petits côtés et sa grande façade, il donne l'impression d'être dans une petite cabine, ce qui évite que des objets comme des stylos ou d'autres accessoires de bureau ne tombent au sol. Il y a aussi des surfaces pour les post-it, et lorsque le travail est terminé, la station de travail se transforme facilement en une table normale pour des repas et des moments de détente.

Sunlight ne mentionne pas de prix pour cette table, car il ne s'agit pour l'instant que d'une idée. La société propose une gamme de véhicules allant du modeste camping-car au grand camping-car, et de notre point de vue, il ne serait pas difficile d'inclure cette table astucieuse en option dans l'un d'entre eux.