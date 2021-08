Jusqu'où pouvez-vous aller en matière de luxe lorsque vous envisagez d'acheter un camping-car ? Si vous faites partie de l'élite, vous voudrez peut-être porter votre attention sur Dembell Motorhomes - une nouvelle marque européenne qui veut proposer des modèles encore plus luxueux, une sorte de yacht terrestre.

Utilisant un Mercedes-Benz Actros à trois essieux comme base, le camping-car Dembell mise sur le luxe, l'espace et les matériaux nobles. Plus important encore, il dispose d'un garage, qui se décline en trois versions différentes.

Galerie: Dembell Luxury Motorhome

11 Photos

Le plus petit des trois s'appelle le "Side Package Room", qui vous permet de transporter des vélos, des motos ou même des quads jusqu'à votre destination. Le suivant s'appelle "Small Garage", qui permet de transporter une petite voiture comme une Smart, par exemple.

Le troisième s'appelle "Large Garage", qui peut accueillir des voitures de 4 à 4,5 mètres. Sur son site Web, Dembell cite la Ferrari California en exemple, mais le profil latéral d'une Ferrari Roma est aussi visible sur l'illustration. Or, les deux voitures italiennes ont une longueur supérieure à 4,5 mètres. Cette longueur devrait être plus que suffisante pour d'autres voitures de sport, comme une Jaguar F-Type.

Dembell Motorhomes mise sur l'aménagement haut de gamme de son habitacle. L'intérieur est semblable à celui d'un yacht, avec trois couleurs différentes de parquet disponibles au choix. Il y a également deux lits, dont un très grand situé dans la chambre principale.

Les images incluses dans cet article ne sont pas suffisantes pour montrer ce que le camping-car Dembell peut offrir, on vous suggère donc de vous rendre sur le site web via le lien source ci-dessous pour avoir une vue à 360° de la cabine et plus de détails sur l'équipement standard disponible.