Il y a quelques jours à peine, Mercedes a dévoilé le nouveau Citan, une alternative plus sophistiquée au Renault Kangoo, mais mécaniquement apparenté. Aujourd'hui, une version différente fait ses débuts au Caravan Salon de Düsseldorf.

Il montre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le Classe V ou le Sprinter pour partir en week-end, le prototype basé sur le Citan Tourer, orienté vers les passagers, concentre de nombreuses fonctionnalités dans un petit paquet.

Créés par le spécialiste allemand du camping-car VanEssa, ces petits modules astucieux équipent la section arrière du Citan d'une kitchenette basée sur un système de tiroirs. Elle est dotée de nombreux équipements, allant d'une cuisinière à gaz intégrée et d'un évier à un réfrigérateur de 31 L et un réservoir d'eau de 13 L. L'ensemble du module de cuisine pèse environ 60 kg, ce qui le rend facile à installer et à retirer en quelques minutes seulement.

Malgré ses dimensions compactes, il dispose également d'un espace de rangement pour les casseroles, les poêles, la vaisselle et les fournitures. Le Citan Tourer présenté ici n'est qu'un prototype, mais le module amovible sera proposé et les clients auront le choix entre plusieurs couleurs, plutôt que cette simple couleur noire que certains pourraient trouver un peu ennuyeuse.

VanEssa a également conçu un système de couchage adapté au nouveau Mercedes Citan Tourer, mesurant 115 centimètres de large et 189 centimètres de long. Il est doté d'un matelas de haute qualité et est suffisamment grand pour deux personnes. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il se loge dans l'espace de chargement au-dessus de la kitchenette, ce qui signifie que vous pouvez toujours utiliser les sièges arrière du fourgon.

Il ne faut pas oublier que Mercedes est en train de peaufiner une version haut de gamme du Citan qui inaugurera la Classe T. Le Citan a été conçu comme un véhicule de transport de personnes. De même que le fourgon ordinaire a donné naissance à un e-Citan entièrement électrique, il y aura un EQT, déjà annoncé par un concept éponyme. Il sera intéressant de voir si les entreprises spécialisées dans les accessoires de camping se concentreront sur la version premium ou s'en tiendront à la version grand public.