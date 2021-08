Il y a quelques mois, vous avez pu découvrir la troisième génération de Renault Kangoo Van, le petit utilitaire par excellence signé de la firme au Losange qui, pour l'occasion, s'est offert une montée en gamme intéressante. Qui dit Kangoo dit aussi Mercedes Citan, et lui aussi a le droit à une nouvelle mouture, une nouvelle mouture que la firme étoilée vient de nous présenter officiellement.

Et contrairement à la précédente génération, le Citan a été développé conjointement avec le constructeur français. Fabriqué au sein de l'usine de Maubeuge, le petit fourgon de Mercedes se distingue par une face avant différente du Kangoo, avec les codes esthétiques de la gamme classique. De profil, pas de doute, c'est un utilitaire. De dos, il ne peut plus cacher bien longtemps sa filiation avec le Kangoo.

Dans un premier temps, le Citan est proposé en version courte avec une longueur de 4,50 mètres et un empattement de 2,71 mètres. La version utilitaire peut accueillir à l'arrière deux Europalettes et son volume maximum peut atteindre jusqu’à 2,9 m3.

Mercedes annonce une longueur de chargement pouvant aller jusqu'à 3,05 mètres avec une cloison de séparation mobile pivotante et un siège avant rabattable. Le Citan, avec l'option charge utile accrue, peut emmener jusqu'à 782 kilos (700 kilos sans l'option). La charge remorquée peut aller jusqu’à 1,5 tonne pour les versions thermiques.

Outre la version utilitaire, qui sera importée en France, il y aura aussi le dérivé VP, mais qui ne sera pas proposé dans l'Hexagone. Nous aurons le droit à la déclinaison Classe T, plus chic, qui sera disponible dès l'année prochaine. Le Mercedes Citan Tourer, c'est le nom du dérivé VP, bénéficie de trois vraies places à l'arrière et d'un accès plutôt simple grâce aux portes coulissantes.

Comme ce Citan a aussi été développé conjointement avec Mercedes et non uniquement par Renault, les ingénieurs de la marque allemande ont apporté quelques spécificités aux suspensions de la version Tourer afin d'avoir des sensations de conduite davantage dans la philosophie Mercedes.

Le travail en commun entre Mercedes et Renault pour ces nouveaux Kangoo et Citan se ressent à l'intérieur, avec une montée en gamme significative pour les deux produits. Les anciennes générations ont été développées quasi-exclusivement par Renault, avec une qualité de fabrication à l'intérieur plutôt spartiate. Néanmoins, nous restons dans le domaine de l'utilitaire, là où les plastiques durs sont légion.

Nous retrouvons quand même quelques éléments qui font écho aux Mercedes plus classiques, comme les ouïes d’aération inspirées de la gamme compacte, ou encore le volant emprunté à la Classe A. La bonne nouvelle, c'est que nous retrouvons, de série, le système d’info-divertissement MBUX avec assistant vocal. À défaut d'avoir des finitions tirées à quatre épingles comme la gamme classique, le Citan bénéficie d'une électronique embarquée clairement au niveau.

Sous le capot, c'est du 100 % Renault pour les moteurs thermiques, avec deux diesels de 95 et 116 chevaux. La première offre permet d'atteindre des émissions de CO 2 relativement contenues à 131 g/km. Un moteur essence de 131 chevaux sera aussi disponible, tandis qu'une version 100 % électrique (et sans compromis sur le volume et la charge utile) viendra garnir le catalogue au premier semestre 2022.

Le Mercedes eCitan, c'est son nom, bénéficiera d'un moteur de 102 chevaux et d'une batterie d'une capacité de 44 kWh pour une autonomie annoncée de 285 kilomètres selon le cycle WLTP. Mercedes propose un chargeur embarqué de 11 kW de série et un second de 22 kW en option. La batterie peut accepter 75 kW en courant continu, lui permettant ainsi de passer de 10 à 80 % en seulement 40 minutes.

Mercedes ouvrira les commandes de son Citan à la mi-septembre pour des livraisons qui débuteront à la fin du mois d'octobre. C'est à cette date que nous connaîtrons les tarifs, des tarifs attendus aux alentours de 20 000 euros HT. Ensuite, l'eCitan arrivera en 2022 et sera suivi de la version longue VU, du Classe T et de l'EQT.