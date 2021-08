Une proposition récente (et plutôt choquante) de la Commission européenne prévoit la fin des ventes de voitures à moteur à combustion interne dès 2035. Cette proposition doit être votée par les 27 membres de l'Union européenne pour que l'interdiction entre en vigueur, en attendant, les constructeurs automobiles seront probablement contraints de réduire leur offre de véhicules à essence et diesel. Pourquoi ? Car la réglementation Euro 7 est en route.

Prévues pour entrer en vigueur en 2025, cette réglementation plus stricte mettra en péril les petites voitures équipées de moteurs à combustion interne. En effet, il sera difficile pour les constructeurs automobiles de réaliser des bénéfices après avoir modifié les moteurs à essence et diesel pour les rendre conformes. Il en va de même pour les voitures hautes performances, dont les moteurs consomment généralement beaucoup d'essence. Pour ces raisons, Mercedes anticipe et prévoit d'éliminer de nombreuses motorisations.

Galerie: Mercedes-Maybach S680 (2021)

43 Photos

Dans une interview accordée à Autocar, le directeur des opérations (COO) de l'étoile, Markus Schäfe, a admis que Mercedes allait essentiellement diviser par deux son offre moteurs dans le courant de la décennie : "[Nous] réduirons le nombre de moteurs, en passant par Euro 7, d'environ 50 %." Avec la prochaine génération de la C 63 AMG passant d'un V8 à une version électrifiée du moteur quatre cylindres de l'A 45 AMG, la transformation est sur le point de commencer.

Comment Euro 7 va-t-il changer les moteurs ? Selon les propositions faites par le Consortium pour les émissions ultra-faibles des véhicules (Clove) de la Commission européenne, les voitures pourraient être équipées d'un "supercatalyseur" à plusieurs étages. La même publication britannique a examiné les documents et a découvert que les voitures à essence pourraient être équipées d'un catalyseur électrique chauffé, de deux catalyseurs à trois voies, d'un filtre à particules et d'un catalyseur à l'ammoniac.

En outre, les voitures conformes à la norme Euro 7 pourraient être équipées d'un système de diagnostic intégré aux ordinateurs de la voiture afin d'analyser le moteur à tout moment et de s'assurer qu'il respecte les normes d'émission pendant 241 400 km. Tout cela semble assez coûteux à mettre en œuvre, c'est pourquoi nous allons probablement entendre les constructeurs automobiles nous parler de leurs plans pour simplifier le portefeuille moteurs.

Il semblerait que la norme Euro 7 soit un nouveau pavé dans la mare pour les moteurs à combustion interne, obligeant ainsi les constructeurs à accélérer le passage aux véhicules électriques. Plusieurs marques ont déjà annoncé leur intention de passer à une gamme entièrement électrique d'ici la fin de la décennie, notamment Jaguar (2025), Opel (2028), Ford Europe (2030), Volvo (2030) et Bentley (2030).

Quant à Mercedes, elle veut elle aussi abandonner le moteur à combustion d'ici la fin de la décennie, mais cela ne se fera que "lorsque les conditions du marché le permettront." C'est un objectif ambitieux venant d'une marque de luxe qui vend encore ce qui est l'équivalent d'un dinosaure dans l'industrie automobile - un moteur V12. Ce moteur biturbo de 6,0 litres n'est disponible que dans la Classe S Maybach et dans la Mercedes Classe S Guard blindée récemment introduite.