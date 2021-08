Après la présentation de la nouvelle génération de Mercedes Classe C, la firme étoilée commence peu à peu à étoffer le catalogue de sa berline phare. En attendant les inévitables versions sportives signées Mercedes-AMG, la marque nous présente aujourd'hui celle destinée aux baroudeurs (mais pas trop quand même), avec cette version All-Terrain du break Classe C. Un modèle que nous apercevrons pour la première fois au prochain Salon de Munich.

Comme pour sa grande sœur, la Mercedes Classe E All-Terrain, la Classe C du même nom ne réclame pas forcément à la marque un investissement colossal. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que nous y avons le droit sur cette génération de Classe C, pour que Mercedes continue d'occuper chaque petite parcelle du marché en asphyxiant la concurrence. À l'image d'une Audi A4 allroad, la Classe C All-Terrain ne devrait pas affoler les chiffres de ventes, mais quelques clients pourraient être séduits par son petit côté baroudeur.

Comme énoncé plus haut, la recette est assez simple, la Classe C se dote de nombreux éléments de protection en plastique d'aspect brut au niveau des passages de roues, des bas de caisse et des boucliers. Bonne nouvelle pour le remplissage du coffre, la protection en plastique arrière vient même jusqu'au seuil de chargement. Les jantes allant de 17 à 19 pouces, selon l'option sélectionnée, sont inédites. La grille de la calandre change également par rapport aux Classe C standards et est empruntée aux SUV de la marque.

Du côté de l'habitabilité, le point fort en général d'une Classe C break, c'est évidemment la même chose pour cette version All-Terrain, avec un volume de coffre allant de 490 à 1510 litres en rabattant la banquette 40/20/40. Du côté de l'habitacle, il n'y a pas de changement non plus, si ce n'est de nouveaux menus au sein du système d'instrumentation avec un affichage off-road.

Techniquement, Mercedes annonce le lancement de deux moteurs quatre cylindres avec une hybridation légère pour le capot de cette Classe C All-Terrain, mais nous ne connaissons pas encore les puissances retenues. Dans le lot, il devrait y avoir le moteur de la Classe C 220 d, à savoir un bloc diesel micro-hybridé de 220 chevaux. La voiture est dotée d'emblée de la transmission intégrale avec 45 % du couple qui peut être envoyé à l'avant et 55 % au niveau de l'essieu arrière.

Les prix n'ont pas encore été communiqués par Mercedes, mais ils devraient débuter aux alentours de 60 000 euros dans l'Hexagone, soit légèrement au-dessus que sa principale concurrente, l'Audi A4 allroad (à partir de 53 220 euros). Mercedes a pris l'habitude de proposer en France des voitures d'emblée bien équipées, avec moins d'options au catalogue, ce qui se traduit par un prix d'entrée plus élevé. Son arrivée en concession est prévue pour la fin de l'année 2021.