La Mercedes-Benz Classe A de quatrième génération a été présentée en 2018. Bien qu'elle soit assez récente, son fabricant prépare déjà un restylage de mi-vie pour lui donner un second souffle avant de la remplacer par une toute nouvelle génération.

A vrai dire, on ne s'attendait pas à ce que la version restylée de la Classe A arrive aussi tôt. Les photographes espion ont croisé la route de plusieurs prototypes de la compacte alors qu'elle était en essai et déguisée pour que l'on ne puisse pas voir les changements opérés. Ce camouflage stipule que les modifications sont à rechercher au niveau des feux et des boucliers avant et arrière.

Pour le moment, il est difficile de voir le moindre changement qui soit. On peut à peine voir que les feux arrière ont un dessin intérieur différent avec une signature à LED plus affirmée qui semble inspirée de la nouvelle Classe C. Enfin, dans l'habitacle, la Classe A restylée ne devrait pas ou peu évoluer.

En revanche, il se dit que les choses pourraient changer sous le capot. Mercedes a mis fin à sa collaboration avec Renault, on ne retrouvera donc dorénavant que des moteurs signés Mercedes. Le constructeur allemand a d'ores et déjà remplacé le 1.5 diesel d'origine Renault par son 2.0 diesel qui équipe les A 180 d, A 200 d et A 220 d. Côté essence, la Classe A est toujours disponible avec le moteur 1.3 essence de Renault. On le retrouve notamment dans les A 160 (109 ch), A 180 (136 ch) et A 200 (160 ch). Ce dernier pourrait être remplacé par le nouveau 1.5 essence proposé dans la nouvelle Classe C.

Les modifications introduites dans la Classe A restylée arriveront plus tard dans le GLA restylé. Le constructeur à l'étoile n'a pour l'instant pas annoncé de date de lancement, il est probable que la Classe A liftée arrive sur le marché l'an prochain.