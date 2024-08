Les dimensions des voitures compactes leur permettent de faire un peu de tout. Des trajets quotidiens aux voyages de moyenne durée, en passant par la plage ou la montagne. Le hatchback (pour le dire en anglais) a toujours été polyvalent (à condition de ne pas abuser des bagages), sans sacrifier excessivement aucun aspect.

Une catégorie abandonnée par certaines marques, où subsistent cependant des "monstres sacrés" comme la Série 1 de BMW et la Classe A de Mercedes, toutes deux récemment remises au goût du jour en termes de style, de motorisation et de technologie. Aujourd'hui, nous les comparons sur le papier, en défiant la dernière option.

L'extérieur

De l'extérieur, la nouvelle BMW Série 1 et la Mercedes Classe A reprennent les codes stylistiques des grands modèles de leurs constructeurs respectifs, tout en conservant quelques détails qui leur sont propres.

En commençant par la dernière mise à jour de la BMW Série 1, celle-ci présente une toute nouvelle face avant (qui a suscité de nombreuses discussions) avec une calandre sombre et généreuse, et une nouvelle structure intérieure composée de barres verticales et diagonales qui abritent à leur tour le grand capteur des systèmes d'aide à la conduite, qui a été déplacé vers le haut.

Les phares à LED sont de série, mais ils peuvent être complétés par des phares matriciels à LED. La vue latérale de la BMW Série 1 2024 présente une silhouette étirée vers l'arrière, soulignée à l'arrière par un long becquet de toit et de nouveaux grands phares à double élément.

BMW Serie 1 restyling (2024) Mercedes Classe A

La Mercedes Classe A, qui a bénéficié également d'un restylage à mi-carrière en 2023, présente les principaux changements à l'avant. L'avant s'ouvre sur la calandre à gros points appelée "Matrix", qui intègre le grand emblème étoilé qui cache à son tour le radar ADAS derrière lui.

Les blocs optiques sont nouveaux, avec un design différent de celui de la version précédente, également à LED ou à LED matricielles. Comme pour la Bavaroise, la silhouette latérale de l'étoile est très aérodynamique et est reliée à un arrière aux lignes légèrement plus douces mais toujours sportives.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement BMW Série 1 4,36 mètres 1,80 mètre 1,46 mètre 2,67 mètres Mercedes Classe A 4,43 mètres 1,80 mètre 1,44 mètre 2,73 mètres

Intérieur

La mise à jour de mi-carrière de la BMW Série 1 a également apporté d'importantes nouveautés à l'intérieur, à commencer par le système d'info-divertissement.

Comme sur les modèles les plus récents et les plus grands de la gamme Helix, le tableau de bord comporte désormais un nouvel écran incurvé d'une diagonale de 10,25 pouces pour l'ordinateur de bord et d'une diagonale de 10,7 pouces pour le divertissement, fonctionnant via le nouveau système d'exploitation BMW Operating System 9 développé en interne par BMW Group et basé sur une pile logicielle Android Open Source Project (AOSP).

La numérisation générale du cockpit a permis aux ingénieurs de réduire autant que possible le nombre de boutons et de commandes physiques, y compris ceux de la climatisation, et d'effectuer toutes les mises à jour "over-the-air". Parmi les fonctionnalités, citons Apple CarPlay, également sans fil.

En ce qui concerne l'habitabilité, l'espace à bord de la nouvelle BMW Série 1 est conforme à celui de sa catégorie, à condition que nous soyons quatre, en raison du tunnel central arrière. Les bagages, enfin, bénéficient d'un volume de chargement de 380 litres en configuration 5 places et de 1 200 litres sièges rabattus, des chiffres qui passent à 300 litres et 1 135 litres dans les versions mild hybrides pour accueillir la batterie.

BMW Série 1 2024, l'intérieur

L'intérieur de la Mercedes Classe A est également riche en technologies. Sur le tableau de bord de l'étoile, en effet, on trouve la dernière version du système d'info-divertissement MBUX de Mercedes-Benz, avec deux écrans.

Le tableau de bord standard est de 7 pouces mais peut atteindre 10,25 pouces en choisissant les équipements les plus riches, tandis que l'écran d'info-divertissement est toujours de 10,25 pouces. Là encore, le système est connecté en ligne et, compte tenu de la suppression du pavé tactile central, il peut être commandé par la voix ou à l'aide de l'écran tactile.

Il est clair que la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay ne manque pas et, contrairement à la Bavaroise, la climatisation peut également être commandée via des commandes physiques sur le tableau de bord.

Comme sur la Série 1, l'espace est conforme à celui de la catégorie pour quatre passagers, le cinquième devant composer avec le tunnel de transmission. Le coffre, enfin, démarre avec un minimum de 355 et va jusqu'à un maximum de 1 210 litres.

Mercedes Classe A, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Compartiment à bagages (min/max) BMW Série 1 10,25" 10,70" 300/1 135 litres MHEV 380/1 200 litres Mercedes Classe A 7" / 10,25" 10,25" 355/1 195 litres

Les moteurs

La gamme de moteurs de la BMW Série 1 se compose actuellement de quatre moteurs, deux à essence et deux diesel, avec des puissances allant, pour les premiers, de 170 ch pour la 120, équipée du moteur 1,5 litre turbo essence, jusqu'à 300 ch pour la M135 xDrive, équipée du moteur 2,0 litres turbo essence de 300 ch, également à transmission intégrale, et pour les seconds, de 150 ch pour la 118d jusqu'à 163 ch pour la 120d. Le premier et le dernier moteur sont équipés de la technologie mild hybrid (comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous).

La gamme de moteurs de la Mercedes Classe A, en revanche, est un peu plus variée, les moteurs à essence étant tous électrifiés avec des modules mild hybrid ou plug-in et des puissances allant de 136 à 306 ch. Seule l'A45 AMG de 421 ch est exclue. Les diesels, en revanche, ne sont pas électrifiés et offrent des puissances de 116, 150 ou 190 ch.

Les deux voitures peuvent être équipées d'une transmission intégrale et sont proposées de série avec des boîtes de vitesses automatiques à double embrayage, à 7 rapports pour la BMW et à 7 ou 8 rapports pour la Mercedes.

BMW Serie 1 restyling (2024) Mercedes A45 AMG