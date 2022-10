C'est l'heure du restylage pour la Mercedes Classe A de quatrième génération. Après quatre ans de bons et loyaux services, la compacte de la firme étoilée ne change pratiquement pas de look, mais elle fait le plein de nouvelles technologies et de nouvelles motorisations hybrides.

Dans le même temps, la Mercedes Classe B évolue aussi et calque globalement son catalogue et les quelques changements opérés sur sa cousine technique.

Mercedes Benz Classe B (2023)

Plus de changements qu'il n'y paraît ?

Esthétiquement, difficile de voir des différences avec la précédente mouture. Pourtant, les designers ont bien apporté quelques changements, à commencer par les optiques avant. Ceux-ci sont désormais un peu plus anguleux et rappellent les feux des Mercedes CLS et autres Mercedes-AMG SL. La signature lumineuse change également. La calandre a également été redessinée, tandis que les boucliers évoluent légèrement et deviennent plus "sportifs" d'après les dires de la marque.

À l'arrière, en revanche, les changements sont peu nombreux et se concentrent sur les blocs optiques qui présentent désormais une nouvelle signature lumineuse, plus simple. De profil, enfin, les premières photos montrent encore la position légèrement surélevée des versions hybrides rechargeables, nécessaire pour accueillir le groupe motopropulseur et la batterie.

Toujours plus techno

Toutes les finitions s'enrichissent avec cette mise à jour de mi-carrière. À partir de la version de base équipée du plus petit moteur, l'écran central de 10,25 pouces et le combiné d'instrumentation sont de série. Le cockpit virtuel de 10,25 pouces reste en option, mais la connectivité avec Apple CarPlay et Android Auto, désormais sans fil, est de série.

De nouvelles prises USB Type C sont également introduites, avec une capacité de charge accrue. Mercedes a également ajouté un capteur d'empreintes digitales capable de reconnaître le conducteur et d'adapter la voiture à ses paramètres. On en sait encore très peu à son sujet, mais cette technologie devrait être introduite l'année prochaine et se démocratiser sur l'ensemble de la gamme Mercedes.

Les systèmes d'aide à la conduite de niveau 2 s'améliorent, notamment le maintien actif de la trajectoire, qui est désormais capable de maintenir la voiture au centre de la voie de manière plus précise.

De l'hybride pour tous ?

Au niveau des groupes motopropulseurs, la grande nouveauté concerne la gamme de moteurs essence. Avec cette mise à jour, ils deviennent tous micro-hybrides, à commencer par le modèle 180 de 136 ch, et ce jusqu'à la Mercedes-AMG A 35 de 306 ch. Le module électrique est de type RSG, c'est-à-dire entraîné par une courroie et non intégré à la transmission automatique, qui reste à double embrayage à 7 ou 8 rapports (selon les versions).

Avec une architecture de 48 volts, l'électrification devrait assurer une baisse de la consommation de carburant et des émissions en contrepartie d'une amélioration des performances.

Ce restylage apporte également plusieurs nouveautés pour les versions hybrides rechargeables A 250 e. Le moteur électrique gagne 5 kW et délivre désormais 80 kW, soit 7 ch, pour un total de 109 ch. La puissance de charge maximale en courant alternatif passe de 7,4 kW à 11 kW grâce à une mise à niveau du chargeur embarqué et à une nouvelle batterie de 15,6 kWh. Malgré cela, la recharge optionnelle en courant continu de 22 kW reste disponible, pour passer de 10 à 80 % en 25 minutes environ.

A 180 A 200 A 220 A 250 4Matic A 250 e AMG A 35 4Matic AMG A 45 S 4Matic A 180 d A 200 d A 220 d ch/Nm 136/230 163/270 190/300 224/350 218/450 306/400 421/500 116/280 150/320 190/400 Micro-hybridation Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Puissance du moteur électrique 10 kW 10 kW 10 kW 10 kW 80 kW 10 kW / / / / 0 à 100 km/h 9,2 s 8,2 s 7,1 s 6,3 s 7,4 s 4,7 s 3,9 s 9,7 s 8,3 s 7,2 s Vitesse maximale 215 km/h 225 km/h 235 km/h 250 km/h 225 km/h 250 km/h 270 km/h 215 km/h 225 km/h 235 km/h

Du nouveau aussi pour la gamme AMG

Le restylage de la Mercedes Classe A introduit également quelques nouveautés pour les versions A 35 et A 45 S. Sur le premier modèle, comme énoncé plus haut, le nouveau module d'hybridation légère octroie 10 kW supplémentaires, tandis que la transmission automatique à double embrayage à 8 rapports fait son apparition. La puissance reste inchangée à 306 ch, tout comme le couple de 400 Nm et les performances globales, avec un 0 à 100 km/h annoncé en 4,7 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h.

En ce qui concerne la Mercedes-AMG A 45 S, en revanche, pas d'électrification mais un design extérieur revu avec une nouvelle calandre plus sportive, de nouveaux boucliers, le tout associé à de nouvelles jantes en alliage. Pour l'occasion, Mercedes-AMG a prévu une version de lancement appelée "AMG Street Style Edition". Celle-ci est équipée des packs AMG Night Edition I et II et du pack aérodynamique AMG.

Les tarifs de la nouvelle Mercedes Classe A restylée et de la Classe B pour le marché français seront connus ultérieurement.