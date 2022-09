Mercedes-Benz et Rivian se disent oui pour la construction d'utilitaires électriques. Les deux entreprises ont signé un protocole d'accord pour la création d'une co-entreprise et la production de véhicules électriques. Le coup d'envoi sera donné dans quelques années, dans une usine européenne de Mercedes-Benz.

Cette usine construira des véhicules électriques basés sur la plateforme VAN.EA de Mercedes-Benz. Elle produira également des véhicules basés sur l'architecture RLV, Rivian Light Van, de deuxième génération de Rivian. L'objectif est clair, réduire le prix des camionnettes électriques pour les entreprises grâce au partage des investissements et des coûts.

Rivian n'en est pas à son coup d'essai. Il avait auparavant signé un accord avec Ford, mais qui a soudainement pris fin en 2021. Le fabricant américain a aussi conclu un partenariat avec Amazon pour la fabrication de ses camionnettes de livraison. D'ici 2030, 100 000 fourgonnettes seront livrés au géant du e-commerce.

"Rivian a été créé pour encourager le monde à s'éloigner de la consommation de combustibles fossiles en créant des produits et des services convaincants. Nous sommes ravis de nous associer à Mercedes-Benz sur ce projet. Mercedes‑Benz est l'un des constructeurs automobiles les plus connus et les plus respectés au monde, et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous produirons des fourgonnettes électriques vraiment remarquables qui profiteront non seulement à nos clients, mais aussi à la planète", a déclaré le PDG de Rivian.