La Mercedes SL est morte, vive la SL ! Le célèbre cabriolet mêlant sportivité et luxe de la marque à l'Étoile, qui a récemment quitté la scène après 10 ans de bons et loyaux services, est de retour sous une toute nouvelle forme. La nouvelle génération de la célèbre 2+2 décapotable de Stuttgart renaît comme une synthèse parfaite du passé et du futur.

D'une part, elle reste fidèle à la tradition du modèle qui a fait ses débuts sur le marché dès 1957 - il s'agissait de la version spider de la célèbre 300 SL Gullwing - mais d'autre part, elle change complètement.

Oui, car la nouvelle Mercedes SL, dont l'acronyme signifie en allemand "Sport Leicht" pour "Sport léger", revient au toit en toile après 20 ans de toit rigide rétractable, mais elle est basée sur une toute nouvelle plateforme conçue directement par le département AMG. De fait, seules les versions fabriquées à Affalterbach apparaîtront sur le marché. Exactement comme les Mercedes-AMG GT et GT Coupé 4, pour être précis, avec lesquelles elle n'a rien en commun.

Typé sport

Sans perdre cette aura d'élégance qui a toujours distingué le modèle, la nouvelle Mercedes SL ne fait aucun compromis en matière de performances. Les ingénieurs AMG ont créé une plateforme plus légère, d'un poids de 270 kg, et 18% plus rigide que son prédécesseur grâce à l'utilisation généralisée du composite aluminium.

De plus, en partant d'une feuille blanche, les concepteurs ont également réussi à abaisser le centre de gravité pour améliorer le comportement. Et le toit en toile, plus léger de 27 kg et moins encombrant, y a contribué. Le toit se replie également complètement dans le compartiment arrière en 15 secondes seulement et peut être manoeuvré jusqu'à 60 km/h.

En outre, le nouveau SL est équipé du système AMG Active Ride Control, qui introduit un système de suspension à commande électronique avec antiroulis actif et des roues arrière directrices qui braquent dans le sens opposé jusqu'à 100 km/h pour une plus grande agilité et qui, au-delà de 100 km/h, braquent dans la même direction que les roues avant pour assurer une plus grande stabilité dans les virages rapides. Des freins carbocéramiques haute performance sont également disponibles en option.

Aérodynamique active

Pour ce qui est de l'extérieur, la voiture reprend un certain nombre d'éléments stylistiques communs aux autres modèles AMG, tels que la calandre trapézoïdale à lamelles verticales et les phares effilés horizontalement. Mais si l'on compare aux générations précédentes de SL, elle perd en élégance ce qu'elle gagne en agressivité. Le capot semble plus bombé, le porte à faux arrière plus court.

Si l'on regarde la voiture de profil, on remarque surtout les grands passages de roues, qui abritent des jantes en alliage d'un diamètre maximal de 21 pouces. Le capot long est toujours de la partie, tandis que la poupe plongeante n'est pas sans rappeler celle d'une certaine Porsche 911.

La voiture, qui présente un excellent Cx de 0,31, introduit pour la première fois des appendices aérodynamiques mobiles qui améliorent la force d'appui en fonction de la vitesse. L'une des options est un profilé en carbone placé dans le soubassement, en amont du moteur, qui s'abaisse de 4 centimètres lorsque la voiture roule à plus de 80 km/h, générant un effet venturi qui "aspire" la voiture vers la route, augmentant ainsi la portance sur l'essieu avant.

Pour le plus grand plaisir des yeux, étant donné que ce spoiler inférieur est caché, la Mercedes-AMG SL est également équipée d'un aileron arrière amovible qui, lorsqu'il est fixé en bas, affleure le hayon mais qui se relève lorsque la vitesse augmente pour augmenter la charge sur l'essieu arrière. Enfin, la grille reste fermée pour améliorer la pénétration de l'air et ne s'ouvre que lorsque les radiateurs ont besoin d'une dose supplémentaire d'air frais pour refroidir le moteur.

Deux V8 pour commencer

Fidèle à ces trois lettres magiques qui signent le modèle et que l'on retrouve également à l'intérieur du capot, aux côtés de la signature du technicien qui a personnellement supervisé l'assemblage du moteur (c'est le principe "un homme, un moteur"), la Mercedes-AMG SL est proposée au lancement en deux versions, toutes deux équipées du V8 biturbo de 4 litres.

Tous deux sont équipés de la transmission intégrale et de la boîte de vitesses 9G Speedshift MCT d'AMG (une boîte automatique à 9 rapports avec un embrayage à bain d'huile à la place du convertisseur de couple). Ils développent respectivement 585 et 476 ch et un couple de 800 et 700 Nm. En termes de performances, la version 63 abat le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et atteint 315 km/h, tandis que le second nécessite 3,9 secondes en accélération et sa vitesse de pointe est de 295 km/h.

SL 63 4Matic+ SL 55 4Matic+ Moteur 4.0 V8 biturbo 4.0 V8 biturbo Traction 4 roues motrices 4 roues motrices Transmission Boîte 9G Speedshift MCT AMG Boîte 9G Speedshift MCT AMG Puissance max 585 ch 476 ch Couple max 800 Nm 700 Nm 0-100 km/h 3"6 3"9 Vitesse max 315 km/h 295 km/h

L'hybride rechargeable pour bientôt

Comme on l'attendait, la Mercedes-AMG SL sera également proposée dans une version hybride rechargeable produite en collaboration avec la division E Performance d'AMG, qui est responsable de la partie électrifiée des voitures de sport.

Aucun chiffre officiel n'a encore été communiqué pour cette version, mais on peut imaginer que le moteur sera étroitement dérivé de celui de la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance présentée au dernier salon de Munich, avec ses 843 ch et 1470 Nm de couple en cumulés.

Six programmes de conduite

Enfin on termine par l'habitacle que l'on avait déjà pu découvrir en juillet dernier avec les premiers clichés publiés par Mercedes. On y retrouve un environnement typiquement Mercedes, où, toutefois, au lieu des écrans côte à côte enfermés dans le même cadre, un grand écran tactile vertical apparaît au centre du tableau de bord, en plus de l'affichage numérique de l'instrumentation derrière le volant.

Équipé de la dernière génération de logiciels, dont le système avancé d'assistance vocale MBUX, il permet également au conducteur de sélectionner l'un des six programmes de conduite : Glissant, Confort, Sport, Sport+, Individuel et Course. Ils affectent un grand nombre de paramètres qui influent sur la dynamique de la voiture : de la réactivité à la pression des gaz, de la logique de passage des vitesses à la dureté de la direction, en passant par le réglage et le calibrage de l'ESP.