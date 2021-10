Il s'agit sans doute de l'une, si ce n'est la sportive la plus attendu ces prochains mois. Après moult rebondissements, quelques retards dûs à la pandémie et des problèmes rencontrés lors du développement, la Mercedes-AMG One semble être enfin dans les starting-blocks.

En effet, comme l'ont confirmé nos confrères toujours très bien informés de chez Autocar, Mercedes-AMG a programmé le début de la production des 275 modèles de la One au milieu de l'année prochaine. La voiture, qui a trouvé preneur très rapidement malgré un prix de 2,75 millions d'euros, devrait enfin faire ses débuts sur la route et les circuits à partir de l'année prochaine.

Un prototype de la Mercedes-AMG One est régulièrement aperçu du côté du Nürburgring.

Pour rappel, la Mercedes-AMG One sera motorisée par un groupe propulseur hybride dérivé de celui des F1 de 2015 de la marque à l'étoile. La puissance cumulée devrait dépasser les 1000 chevaux, de quoi permettre à la Mercedes-AMG One de filer à plus de 350 km/h en vitesse de pointe et d'avaler le 0 à 200 km/h en à peine six secondes.

Transformer un moteur dédié à la course automobile en un moteur capable d'équiper une voiture, aussi puissante soit-elle, homologuée pour la route, ce n'est évidemment pas si simple, et les ingénieurs se sont déjà heurtés à de nombreux problèmes, notamment concernant la gestion du ralenti. C'est d'ailleurs pour cela que les premières livraisons ont été repoussées.

Il s'agira du modèle le plus puissant jamais produit par Mercedes-AMG et qui servira également de porte-étendard au "renouveau" de la firme d'Affalterbach, qui bascule vers l'électrique, elle aussi. Cela a déjà commencé avec la Mercedes-AMG GT 4 portes 63 S E Performance présentée au dernier Salon de Munich, et cela se poursuivra avec les variantes plus épicées des EQE et EQS.