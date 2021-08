Mercedes-AMG lève le voile sur la GT 63 S E Performance. C'est le modèle de sport hybride mais aussi le plus puissant que vous puissiez conduire en dehors de l'hypercar Mercedes-AMG ONE. La berline de sport embarque le moteur V8 4.0 L bi-turbo couplé à un moteur électrique et à une batterie "haute performance" développée en interne.

L'association du V8 au moteur électrique produit une puissance monstre de 843 ch pour 1400 Nm de couple, du jamais vu chez Mercedes-AMG. Ce modèle fait mieux que la Mercedes-AMG GT Black Series, qui "ne développe que" 730 ch.

"Lorsque nous avons développé notre stratégie hybride E PERFORMANCE, il a donc été dès le départ clair que nous allions poursuivre un concept indépendant pour AMG qui allierait les valeurs fondamentales de notre marque avec une efficience élevée. Celui-ci passe maintenant à la production en série avec le nouveau Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE. La configuration avec le moteur thermique à l’avant et l’unité de propulsion électrique sur l’essieu arrière offre de nombreux avantages. La répartition optimisée du poids, la meilleure utilisation possible du couple et le déploiement très spontané de la puissance promettent une dynamique de marche maximale. A cela s’ajoute la batterie haute performance que nous avons développée, qui affiche une densité de puissance deux fois supérieure à celle des batteries de propulsion conventionnelles et qui, comme de nombreux autres composants, s’inspire de la technologie de la Formule 1", explique Jochen Hermann, directeur général technique de Mercedes-AMG GmbH.

Aussi puissante soit-elle, la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance sait se faire discrète. Elle est en effet capable de rouler en mode 100% électrique sur une distance de 12 km. Le moteur électrique et la batterie n'ont pas été ajoutés pour rouler en silence et ne consommer la moindre goutte d'essence. Ce système hybride permet surtout à Mercedes-AMG de proposer un modèle hyper puissant, dans l'air du temps, et qui ne consomme officiellement que 8,6 l/100 km pour des émissions de CO 2 de 196 g/km.

Telle une véritable fusée, les performances de la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance sont démentielles. L'accélération de 0 à 100 km/h ne réclame que 2,9 secondes, soit autant qu'une supercar de type McLaren 720S. Mercedes-AMG précise que son nouveau bolide pulvérise le 0 à 200 km/h en moins de 10 secondes, et que la vitesse maximale atteint 316 km/h.

Le moteur électrique de 204 ch est intégré dans une unité d'entrainement électrique (EDU) comprenant une boîte de vitesses à deux rapports ainsi qu'un différentiel autobloquant électronique. La batterie de 6,1 kWh est quant à elle située au-dessus de l'essieu arrière. Elle pèse 89 kg et délivre une puissance continue de 70 kW ainsi qu'une puissance de crête de 150 kW.

Pour ralentir l'engin, la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance bénéficie de freins en carbone-céramique avec des étriers à 6 pistons. les disques de frein mesurent 420 x 40 mm sur l'essieu avant et 380 x 32 mm sur l'essieu arrière.

Mercedes-AMG ne tardera pas à dévoiler les tarifs de son bolide, et d'annoncer la date de commercialisation.