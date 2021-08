Mercedes-AMG passe aux choses sérieuses et s'apprête à présenter une version assez radicale de sa GT Coupé 4 Portes. Contrairement aux versions déjà au catalogue, la nouvelle est équipée d'une motorisation hybride rechargeable qui lui permet d'être encore plus puissante.

Le fabricant d'Affalterbach présente aujourd'hui une première photo de la face avant de son bolide, et annonce qu'elle sera révélée en totalité le 1er septembre 2021. Nous savons d'ores et déjà ce qui se cache sous son capot, car Mercedes-AMG a déjà présenté ses motorisations hybrides il y a quelques mois.

Galerie: Mercedes-AMG E-Performance

73 Photos

Cette Mercedes-AMG GT appelée "GT 73e" par certains et "GT 63 E Performance" par d'autres embarque un moteur V8 4.0 L bi-turbo associé à un moteur électrique à deux rapports pour délivrer une puissance légèrement supérieure à 800 ch. Cela peut paraître complètement fou, mais cette berline de luxe et de sport offre également un couple de 1000 Nm !

Le moteur électrique est alimenté par une batterie de 6,1 kWh pesant 89 kg. Celle-ci peut délivrer une puissance de crête de 150 kW et bénéficie d'un système de refroidissement direct pour que la température ne dépasse guère 45°.

Ce modèle rejoindra la gamme E Performance de Mercedes-AMG qui inclura la prochaine C 63 ainsi que l'hypercar One. D'autres modèles hybrides sont attendus du côté du fabricant allemand qui a aussi présenté son quatre cylindres hybride pouvant délivrer jusqu'à 600 ch et que nous découvrirons plus en détail sous le capot de la Mercedes-AMG C 63.