Nous savons depuis un certain temps que la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes recevra bientôt un nouveau membre dans sa famille sous la forme d'une version hybride dénommée GT73e. Nous avons déjà vu des prototypes de ce modèle électrifié rouler et nos photographes espions l'ont à nouveau repéré, mais avec un look différent des précédents.

Repéré près du centre d'essai de Mercedes-Benz au Nürburgring, le prototype GT73e que l'on voie ici abandonne le traditionnel camouflage en faveur d'une nouvelle livrée noire, grise et rouge qui n'a rien d'étrange. Il s'agit en fait de la livrée E-Performance que le fabricant a révélée précédemment.

Cette livrée n'est donc à nos yeux pas totalement nouvelle. Souvenez-vous, en mars dernier, le constructeur a publié un teaser de sa Mercedes-AMG One accompagnée de la voiture de Formule 1. L'Hypercar portait la même robe. Un peu plus tard, le fabricant d'Affalterbach a détaillé ses nouvelles motorisations hybrides, il avait à nouveau mis en avant la livrée E-Performance.

Vous devriez donc déjà reconnaître ses couleurs, et vous ne devriez plus les oublier, car il est fortement probable que Mercedes-AMG les utilisera lors du développement de ses nouveaux modèles de sport. On pense notamment à la Mercedes-AMG C 63 qui recevra la nouvelle motorisation hybride constituée d'un moteur de seulement 4 cylindres.

Pour en revenir à la Mercedes-AMG GT73e Coupé 4 Portes, elle recevra le moteur V8 4.0 bi-turbo hybride qui lui permettra de développer la puissance folle de 815 ch et 1000 Nm de couple. Pour vous rafraichir la mémoire, la Mercedes-AMG GT 63 S Coupé 4 Portes "ne développe que" 639 ch, la différence de puissance entre ces deux versions est donc assez importante.

La version revisitée de la Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes arrivera d'ici la fin de l'année. La Mercedes-AMG GT73e Coupé 4 Portes sera bien sûr la version la plus musclée, Mercedes-AMG ne devrait plus tarder à communiquer autour de cette berline coupée aussi forte qu'une supercar.