Comme tous les autres constructeurs, de voitures de sport, ou non, Mercedes-AMG passe par la case électrification. Le constructeur d'Affalterbach nous en a d'ailleurs livré une première ébauche au Salon de Munich, avec la présentation de la redoutable Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, une berline hybride rechargeable de 843 chevaux, concurrente directe de la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid et ses 700 équidés.

Cette nouvelle Mercedes-AMG dispose donc toujours de son fameux V8 4,0 litres bi-turbo, que nous retrouvons dans bien d'autres modèles de la marque, mais celui-ci est étayé d'un moteur électrique. L'électrique, c'est d'ailleurs la prochaine étape pour Mercedes-AMG, qui a également présenté sa première sportive 100 % électrique lors du salon munichois, avec la Mercedes-AMG EQS 53.

On pourrait donc logiquement penser que le huit cylindres vit actuellement ses dernières années de commercialisation, mais Philipp Scheimer, le patron de Mercedes-AMG, n'est pas de cet avis. Interrogé par nos confrères du magazine Road and Track, Philipp Scheimer a déclaré : "Je pense qu'il y aura un avenir pour notre V8, oui. Je pense que dans les dix prochaines années, nous verrons encore des V8, c'est certain. Nous avons beaucoup de clients qui aiment leurs voitures et je pense que ces personnes continueront à acheter ce type de voitures encore longtemps. Nous avons vraiment une très forte demande."

Même si Mercedes-AMG ne développera pas de nouveaux V8, celui que nous connaissons actuellement pourrait encore être amené à évoluer. Il sera étayé d'un ou plusieurs moteurs électriques, certes, mais il devrait encore équiper de nombreuses Mercedes-AMG, à commencer par la future SL, qui ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Malheureusement, la future Mercedes-AMG C 63 ne sera pas logée à la même enseigne, puisqu'elle abandonnera son V8 au profit du quatre cylindres turbo de la Mercedes-AMG A 45 S, le tout étayé d'un moteur électrique.