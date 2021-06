Mercedes-Benz a présenté la nouvelle génération de sa Classe C. Il nous tarde de découvrir les versions AMG, dont la terrible C 63 AMG. Des photos espion ont déjà montré que la C 63 AMG break était en cours de développement, et ces nouvelles photos la montrent sur la route. Malheureusement, le break continue de porter un camouflage ce qui nous ne permet pas de voir ce qui se cache en dessous.

Les grandes prises d'air à l'avant sont clairement visibles, tout comme la calandre Panamericana de la marque. Sur le côté, la C 63 reçoit de larges bas de caisse. À l'arrière, le quadruple échappement qui dépasse du pare-chocs arrière trahit le pedigree de la voiture. Elle est assise bas sur des pneus abritant des gros freins.

Galerie: Photos espion Mercedes-AMG C 63 Estate - Juin 2021

13 Photos

Si le nouveau break C 63 possède tous les attributs d'un modèle AMG, les choses seront un peu différentes sous le capot. En effet, le V8 biturbo a disparu, mais ses performances n'en seront pas affectées pour autant. À la place, Mercedes installera un moteur hybride à quatre cylindres de 2,0 litres (M139) turbocompressé qui, selon les rumeurs, produira plus de 550 chevaux, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 510 chevaux du V8 4,0 litres de la C 63 S sortante. Le moteur hybride devrait produire un couple de 800 Nm.

La voiture devrait faire ses débuts plus tard cette année, probablement aux côtés de la variante berline, avant d'être commercialisée l'an prochain. La berline et le break ne sont pas les seules variantes de la Classe C à proposer une finition AMG. Des photos espions ont montré la Classe C Cabriolet lors d'essais, ce qui signifie que le Coupé est probablement et aussi à venir, et chacun devrait recevoir un badge AMG. Nous avons hâte de les découvrir.