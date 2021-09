Préparez-vous à dire au revoir à la Mercedes-Benz SL et bonjour à la Mercedes-AMG SL, car la prochaine génération du roadster a été développée par la division sportive basée à Affalterbach. La révélation officielle ne saurait tarder, puisque nos espions ont repéré près du Nürburgring un prototype prêt pour la production, dont 99 % du camouflage a disparu.

Il y a bien un peu de camouflage sur les feux ainsi que sur les boucliers avant et arrière, mais il ne cache pas grand-chose. Le nouveau "Sport Leicht" n'hésite pas à exhiber les poignées de porte escamotables, ainsi qu'un toit en tissu que la SL a utilisé pour la dernière fois sur la génération R129 vendue entre 1989 et 2001.

11 Photos

Le nouveau cabriolet à toit souple est sensiblement différent et plus sportif que la vieille R231 qu'il est sur le point de remplacer. Il jouera un double rôle puisque le nouveau SL a été développé pour remplacer également le Roadster AMG GT. La partie avant est dominée par une imposante calandre Panamericana flanquée de phares élégants, dans la lignée des autres produits portant l'étoile à trois branches.

Le long capot reste fidèle à l'héritage de la SL, tout comme les proportions générales du cabriolet performant, même si le modèle de la prochaine génération aura très peu en commun avec son prédécesseur en termes de soubassement. AMG a déjà annoncé que le modèle 2+2 remanié ne partagerait pas une seule pièce avec le SL ou le GT Roadster sortant.

Attendez-vous à des motorisations à six et huit cylindres, complétées très probablement par une version V8 électrifiée. Il reste à voir si le SL peut accueillir la configuration PHEV de l'AMG GT 63 E Performance ou s'il existe des contraintes qui ne peuvent être surmontées. Si le roadster reçoit la configuration hybride rechargeable, nous vous rappelons que le coupé GT 4 portes haut de gamme développe une puissance de plus de 800 ch et un couple de 1400 Nm.

Sur certains marchés où les nouvelles voitures équipées de moteurs de grosse cylindrée sont fortement taxées, Mercedes-AMG pourrait décider de vendre la SL avec des moteurs à quatre cylindres. C'est déjà le cas pour d'autres modèles haut de gamme, notamment la CLS 260 vendue en Chine avec un petit moteur à essence de 1,5 litre. Quant au prototype repéré ici, il s'agit probablement d'une version haut de gamme, compte tenu non seulement de la calandre, mais aussi des quatre pots d'échappement.

Étant donné que la plupart du camouflage a disparu et que l'intérieur a déjà été entièrement révélé, la première mondiale pourrait avoir lieu dans les semaines à venir. Le nouveau SL n'a pas été présenté au salon IAA de Munich au début du mois, car le stand de Mercedes était déjà bien rempli avec les modèles EQE, EQS AMG, le concept de SUV Maybach EQS et le concept EQG.