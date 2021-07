Mercedes-AMG a déjà débuté l'effeuillage de son futur roadster, la SL, en présentant les premiers clichés officiels de son habitacle. En ce qui concerne la partie extérieure, pour le moment, nous avons seulement eu le droit à des photos espion de prototypes lourdement camouflés. Mais aujourd'hui, nos photographes ont surpris un prototype avec beaucoup moins de camouflages, l'occasion de se faire une idée plus précise du design définitif.

Et force est de constater qu'elle devrait être séduisante cette Mercedes-AMG SL, avec un profil qui semble s'inspirer de la Mercedes-AMG GT. La face avant reçoit des optiques beaucoup plus fines pour lui octroyer un regard plus perçant, tandis que la calandre Panamericana sera toujours de la partie. Pour la face arrière, les optiques seront aussi assez fines et devraient sans doute se rejoindre par un bandeau lumineux. Les immenses jantes du prototype et la quadruple sortie d'échappement accentuent encore davantage le côté sportif du futur roadster étoilé.

26 Photos

La future Mercedes-AMG SL reposera sur une nouvelle plateforme développée essentiellement par les ingénieurs d'Affalterbach. Elle servira également comme base pour la future Mercedes-AMG GT. Contrairement à ce que l'on pourrait penser au vu du contexte actuel, ce modèle devrait faire l'impasse sur l'électrification. D'après les premières rumeurs, la plus petite version devrait embarquer le quatre cylindres 2,0 litres de la Mercedes-AMG A 45 S pour une puissance supérieure à 400 chevaux. Les plus gros modèles auront le droit au V8 4,0 litres bi-turbo.

Pour rappel, Mercedes-AMG a révélé en mai dernier la structure de la prochaine SL, qui sera une combinaison de composites d'aluminium, d'acier, de magnésium et de fibres de carbone, afin d'être la plus légère et la plus rigide possible. Cette structure aurait une rigidité en torsion supérieure de 18 % par rapport à celle du modèle qu'elle remplace.

La nouvelle Mercedes-AMG SL devrait être dévoilée d'ici la fin de l'année et sa commercialisation devrait débuter au début de l'année 2022.