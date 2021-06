La semaine dernière, Audi a débuté sa campagne de communication autour du lancement de la nouvelle génération de sa RS 3, un modèle annoncé comme plus amusant à piloter et toujours aussi plaisant grâce à son cinq cylindres 2,5 litres TFSI. Hasard du calendrier, ou pas, c'est à cette même période que Mercedes-AMG a laissé s'échapper les premiers prototypes de la future A 45 S restylée.

La petite bombe venue d'Affalterbach avait été dévoilée il y a un deux ans lors du Festival of Speed de Goodwood et héritait du quatre cylindres le plus puissant du marché, avec un 2,0 litres capable de sortir 421 chevaux dans sa version la plus véloce. Un quatre cylindres que nous retrouverons d'ailleurs au sein de la future Mercedes-AMG C 63. Il sera étayé d'un ou plusieurs moteurs électriques afin de développer une puissance cumulée supérieure à 500 chevaux.

Mais revenons-en à notre Mercedes-AMG A 45 S restylée, puisque les photos espion à notre disposition permettent de faire un premier topo des nouveautés qui lui seront apportées. Ainsi, au vu du camouflage, Mercedes-AMG devrait revoir les boucliers avant et arrière, et la signature lumineuse des optiques. Ces mêmes optiques semblent aussi avoir une forme légèrement différente des Classe A que nous connaissons actuellement. Même si les photos ne le montrent pas, la calandre Panamericana devrait toujours être de la partie.

Ce prototype n'est pas équipé du fameux pack aérodynamique AMG puisqu'il manque les petit events à l'avant et le becquet monté sur la partie arrière. Mercedes-AMG ne devrait pas apporter de modifications au niveau du diffuseur et de l'échappement. Sous le capot, il n'y aura pas de changements, puisque le quatre cylindres 2,0 litres sera toujours de la partie. Il devrait, peut-être, gagner quelques chevaux dans la bataille pour creuser l'écart avec l'Audi RS 3 qui disposera de 400 chevaux et 500 Nm de couple.

La Mercedes-AMG A 45 S restylée devrait être présentée l'année prochaine, en même temps que le restylage de toute la gamme compacte chez Mercedes avec les CLA, CLA Shooting Brake et autres Classe A berline.