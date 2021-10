Nous savions que la Mercedes-AMG GT est sur le point de prendre sa retraite, mais cela est précipité par l'arrivée de la nouvelle SL. D'après nos confrères espagnols de Motor.es, le constructeur allemand cessera de produire la Mercedes-AMG GT au mois de décembre 2021. Cela concerne aussi bien la version Coupé, que la version Roadster dénommée GTC.

Mercedes aurait d'ores et déjà arrêté de prendre les commandes, les voitures qui seront construites d'ici là correspondent à des réservations passées.

La nouvelle Mercedes-AMG SL est sur le point de prendre la relève, comme vous le savez, elle n'a pas été développée par Mercedes-Benz, mais bien par son département sportif, Mercedes-AMG. La SL peut donc prétendre prendre la relève.

Mercedes-AMG GT Black Series Mercedes-AMG GT R

Toutefois, il nous reste à répondre à une question : est-ce que Mercedes-AMG prévoit de produire un coupé ? Après tout, la SL est un roadster, et la Mercedes-AMG GT existe en Coupé et en Roadster. Il serait donc légitime que le fabricant sorte un Coupé, et nous l'avons peut-être déjà aperçu...

En 2019, Lewis Hamilton a rendu visite au centre de design situé à Sindelfingen, en Allemagne. Nous avions repéré un modèle en argile, et nous avons même réalisé une illustration. Il se pourrait que ce mystérieux prototype soit la descendante à la Mercedes-AMG GT Coupé. Après tout, il serait franchement étonnant que la déclinaison coupée soit écartée à tout jamais.

Mais nous devons rester patients, car nous n'avons vu aucun prototype de Mercedes-AMG Coupé circuler, ce qui signifie qu'aucun modèle de ce type ne sera commercialisé l'an prochain. Il faudra patienter jusqu'en 2023, au minimum, à moins que Mercedes-AMG a d'autres idées en tête et écarte le coupé de son catalogue pour une raison inconnue.