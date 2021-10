Combien de lecteurs qui tomberont sur cet article possèdent une Mercedes SLR McLaren dans leur garage ? Sachant qu'il y en a eu moins de 1800 produites, la chance qu'un seul lecteur en ait une est déjà très faible. Et quand bien même vous en auriez une dans votre collection, les probabilités sont encore plus faibles que vous en ayez plusieurs. À moins que vous vous appeliez Manny Khoshbin... Auquel cas cet article est sur vous !

Manny Khoshbin, si vous le le connaissez pas encore, est un businessman américain qui a fait fortune dans l'immobilier. Et pour passer le temps, il est devenu Youtubeur. Il faut dire qu'il y a de quoi partager car il possède une collection incroyable de supercars, et qu'au delà de s'en vanter, il n'hésite pas à raconter ce que ça lui coûte en entretien, au quotidien... (voir les liens en bas de page).

Visiblement, ça ne lui coûte en tout cas pas suffisamment pour s'arrêter là où il en est : il vient en effet d'ajouter sa neuvième Mercedes SLR McLaren à sa collection qui ne cesse de grandir ! Il voue apparemment une véritable passion au modèle produit entre 2003 et 2010. C'est peu de le dire. Alors, qu'est ce que cette nouvelle Mercedes SLR McLaren argentée intérieur rouge a de différent par rapport aux huit autres SLR de Manny ?

La Mercedes SLR McLaren est le fruit d'une collaboration entre Mercedes-Benz et l'équipe de Formule 1 McLaren, qui utilisait des moteurs Mercedes-AMG dans ses voitures de Grand Prix. Il s'agissait de la toute première voiture de route McLaren depuis la célèbre McLaren F1. Une sportive plutôt tournée vers le grand tourisme qui contrastait avec les racines de voiture de course de la McLaren F1. Cette collaboration unique a vu l'optimisation de la motorisation la plus puissante de Mercedes-AMG associée à l'expertise de McLaren en matière de châssis.

Pour certains, la Mercedes SLR McLaren n'a pas été à la hauteur en raison de la lenteur de la transmission automatique et d'une dynamique de conduite imprévisible. Mais pour d'autres, la Mercedes SLR McLaren est un modèle unique combinant puissance brute et interférences technologiques limitées.

La puissance provient d'un moteur V8 suralimenté de 5,4 litres qui développe 626 chevaux et 780 Nm de couple. Le compresseur de suralimentation à deux vis tourne à 23 000 tr/min et produit une pression de suralimentation de 13 psi. Ce moteur monstrueux transmet la puissance aux roues arrière par l'intermédiaire d'une transmission automatique à convertisseur de couple à 5 rapports. Cette transmission a été choisie en raison de sa durabilité et de son manque de complexité, car la plupart des transmissions ne pouvaient pas gérer la puissance du V8 suralimenté.

Pour atteindre 100 km/h, la Mercedes SLR McLaren n'avait besoin que de 3,7 secondes, la vitesse de pointe étant annoncée elle pour 336 km/h. Cette machine aux performances impressionnantes, est de plus en plus appréciée et la décision de posséder neuf exemplaires devrait s'avérer un investissement intelligent pour Manny Khoshbin.