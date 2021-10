Tous les yeux sont actuellement tournés vers la prochaine génération de Mercedes-AMG C 63 et son quatre cylindres hybride qui devrait développer plus de 500 chevaux. Un sacrilège pour certains, mais selon Mercedes-AMG, cette version sera encore plus performante que sa prédécesseure équipée d'un V8. Même si nous n'en doutons pas, nous attendons surtout de voir si l'ablation de quatre des huit cylindres ne nuit pas à la philosophie de la C 63.

Mais Mercedes-AMG ne travaille pas seulement sur la plus puissante des Classe C, puisque d'autres versions sont attendues, notamment une variante 45, une dénomination déjà connue sur les Classe A et CLA. Si les anciennes Mercedes-AMG C 43 étaient pourvues d'un V6 3,0 litres bi-turbo, les deux unités qui s'ajoutent au patronyme sont perdues en cylindres, puisque ce modèle sera équipé du quatre cylindres 2,0 litres turbo de la Mercedes-AMG A 45.

Les prototypes qui ont été surpris donnent quelques indices sur les velléités de l'engin, qui devrait logiquement être plus sage que sa grande sœur, avec une puissance comprise entre 400 et 450 chevaux. Certaines rumeurs annoncent 421 chevaux, comme la Mercedes-AMG A 45 S, pour garder une forme de cohérence dans la gamme. La voiture ne devrait pas être dotée de moteur électrique, peut-être d'une micro-hybridation à la limite, mais là encore ce n'est même pas certain.

Les photos à disposition montrent un modèle esthétiquement plutôt sobre, qui a tout l'air d'une Classe C diesel avec un pack AMG. Néanmoins, les quatre sorties d'échappement rondes, caractéristiques des petites Mercedes-AMG, trahissent son pedigree, tout comme ses généreux disques de frein à l'avant. La Mercedes-AMG C 45 devrait être proposée en version berline et break, tandis que les modèles coupés et cabriolets ne devraient pas être reconduits. Mercedes songe à simplifier sa gamme en regroupant, en quelque sorte, les coupés et cabriolets Classe C et Classe E pour donner naissance à un nouveau modèle : la CLE.

Pour le moment, Mercedes-AMG n'a pas donné de date concernant l'arrivée de cette version 45, mais elle devrait être présentée d'ici le début de l'année prochaine, très certainement à l'horizon du mois de mars. Quelques mois plus tard, ce sera la très attendue Mercedes-AMG C 63 qui viendra coiffer la gamme de la nouvelle "petite" berline allemande.