La Mercedes-Benz Classe A sera rafraîchie dès l'année prochaine, des prototypes camouflés sont testés sur les routes publiques depuis cet été. Aujourd'hui, nous avons reçu de nouvelles photos de la Classe A que l'on vous propose de découvrir ci-dessous.

Cette fois-ci, les photos représentent la version chaude A 35 AMG. Ce sont deux prototypes de la sportive qui ont été aperçus dans deux endroits différents en Allemagne. Il n'y a rien de vraiment nouveau autour de ces deux prototypes, car ils confirment les changements prévisibles et déjà vus dans les photos précédentes.

Galerie: Photos espion Mercedes-AMG A 35 restylée

20 Photos

Évidemment, les plus grands changements se produiront à l'avant où tous les membres de la famille Classe A recevront un pare-chocs légèrement redessiné et de nouveaux phares. La calandre sera également modifiée pour s'adapter au nouveau langage stylistique, mais ne vous attendez pas à quelque chose de très différent. La version A 45 AMG continuera d'offrir une calandre exclusive qui la différenciera des autres modèles Classe A.

Le camouflage suggère qu'il y aura moins de changements à l'arrière. Si l'on en croit les zones couvertes, on peut s'attendre à quelques retouches au niveau des feux arrière. Cela dit, seul le dessin intérieur des blocs optiques évoluera, la forme des feux demeurant inchangée.

L'un des prototypes avait également un camouflage couvrant certaines parties de l'habitacle. Cela suggère qu'il y aura quelques retouches sur le tableau de bord, et celles-ci pourraient inclure de nouveaux matériaux et peut-être un système d'infodivertissement avec un écran plus grand. Le logiciel MBUX fonctionnant sur cet écran pourrait également être mis à jour.

Nous ne connaissons pas encore la date de présentation de la Mercedes-Benz Classe A restylée. Elle devrait être dévoilée l'an prochain, les versions Mercedes-AMG seraient révélées au même moment. En attendant, nous devons nous contenter de ces photos, mais comme indiqué dans l'article, ne vous attendez pas à un miracle, les changements seront mineurs.