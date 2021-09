La nouvelle Mercedes-AMG C 63 E Performance est dans les starting-blocks. Voilà plusieurs mois que cette nouvelle génération est en préparation, mais aujourd'hui, et grâce à la vidéo de CarSpyMedia, nous vous proposons d'entendre la sonorité de son moteur qui ne va certainement pas plaire à tout le monde.

Les précédentes générations étaient motorisées par un V8, et nos poils se hérissaient lorsqu'on entendait la Mercedes-AMG C 63 W204 chanter avec son superbe V8 6.2 L. La nouvelle doit abandonner ses huit cylindres à cause d'une réglementation de plus en plus insoutenable, et opter pour un simple quatre cylindres hybride.

Galerie: Photos espion Mercedes-AMG C 63

14 Photos

Certes, ce nouveau bloc que le constructeur est en train de mettre en place permettra à la sportive d'être toujours aussi puissante et performante, mais il est plus silencieux et ne procure plus les mêmes sensations. La nouvelle Mercedes-AMG C 63 E Performance est presque muette, à peine entend-on le tourbillon des turbos. Vous risquez d'être déçus - tout comme nous - nous regrettons déjà la précédente C 63 AMG et son V8 turbocompressé de 4.0 L.

La motorisation de la nouvelle C 63 AMG E Performance a déjà été détaillée par Mercedes-AMG. Il s'agit du moteur M139 que l'on retrouve sous le capot de la Mercedes-AMG A 45 S, mais dans le cas de la C 63 AMG qui sortira en 2022 ou 2023, il est monté longitudinalement et associé à un moteur électrique placé à l'arrière.

La puissance maximale de ce bloc est de 650 ch. Il n'est donc pas impossible que la C 63 AMG E Performance soit plus puissante que les générations d'avant, sachant que le modèle sortant délivrait 510 ch.

La Mercedes-AMG C 63 E Performance devra enfiler les gants pour battre la BMW M3 et son six cylindres en ligne de 510 ch dans la version Competition. D'ailleurs, la M3 va bientôt être lancée en version Touring, il s'agit d'une nouvelle ennemie pour la C 63 AMG Break.