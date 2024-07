Le sempiternel "derby" allemand fait peau neuve. L'Audi A5, héritière directe de l'A4, défie la BMW Série 3 récemment relookée. Transformée dans ses lignes, mais pas dans sa philosophie générale, la berline d'Ingolstadt dispose également d'une technologie embarquée totalement différente et tente de mettre en difficulté la tricorps bavaroise.

Nous les comparons ici dans les moindres détails.

L'extérieur

Plus longue de 67 mm que la génération précédente, l'Audi A5 2024 mesure 4,82 m de pare-chocs à pare-chocs, tandis que l'empattement est de 2,89 m (+80 mm). Ce qui fait paraître la berline allemande encore plus grande et plus imposante, ce sont ses lignes, la face avant paraissant encore plus large grâce à la nouvelle calandre Singleframe et aux larges inserts gris sous les phares.

Audi A5 BMW Serie 3

Les mêmes blocs optiques s'allongent sur les côtés, tandis qu'à l'arrière, la barre de diodes électroluminescentes accentue l'impression de largeur. La gamme de jantes en alliage est renouvelée (de 17" à 20"), tandis que les sorties d'échappement sont désormais réelles (elles sont au nombre de quatre sur la S5).

Les arêtes dominent également les lignes de la BMW Série 3 (4,71 m de long), qui présente une face avant clairement reconnaissable avec la double calandre réniforme alignée sur les minces phares à LED. La grande grille inférieure est rejointe par des fentes au niveau des roues, tandis que les flancs présentent des lignes plutôt épurées.

L'arrière est classique, avec des phares horizontaux et un diffuseur en noir brillant. Le look de la M3 est nettement plus percutant, avec sa calandre verticale et ses quatre sorties d'échappement menaçantes.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Audi A5 4,82 mètres 1,86 mètre 1,44 mètre 2,89 mètres BMW Serie 3 4,71 mètres 1,83 mètre 1,44 mètre 2,85 mètres

Intérieur

La nouvelle Audi A5 inaugure un combiné d'instruments numérique de 11,9 pouces et un écran central d'infodivertissement de 14,5 pouces qui intègre la fonctionnalité ChatGPT. Une première pour ce modèle est l'introduction d'un écran de 10,9 pouces pour le passager avant, comme déjà vu sur le Q6 e-tron.

Le tableau de bord se caractérise à nouveau par sa grande qualité, avec des garnitures en cuir et en noir, ainsi que des moulures en aluminium brossé. Parmi les autres atouts, citons le réglage électrique du volant, un toit en verre à gradation électrique et un système audio Bang & Olufsen 3D avec des haut-parleurs intégrés dans les appuis-tête avant.

Audi A5 2024, gli interni

Quant à la BMW Série 3, la berline bavaroise dispose d'un combiné d'instruments de 12,3 pouces et d'un écran d'infodivertissement de 14,9 pouces, tous deux intégrés dans un seul panneau incurvé faisant face au conducteur. La boîte de vitesses est commandée par une "gâchette" au lieu du levier traditionnel, tandis que le vaste choix de revêtements et de matériaux est particulièrement riche, surtout lorsqu'on explore le catalogue de personnalisation BMW Individual.

Malgré les différences de dimensions extérieures, le compartiment à bagages des deux berlines est similaire, avec une capacité minimale de 480 litres (375 litres dans les versions hybrides rechargeables de la série 3). Dans le cas de l'Audi, en revanche, le volume minimum est de 445 litres, tandis qu'en rabattant les sièges, il passe à 1 299 litres.

BMW Serie 3 2024, gli interni

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Compartiment à bagages (min) Audi A5 11,9" 14,5" 445/1.299 litres BMW Serie 3 12,3" 14,9" 480/n.d. litres

Moteurs

L'Audi A5 2024 dispose d'une gamme de moteurs hybrides légers à essence et diesel. Tous les groupes motopropulseurs sont équipés du système MHEV Plus, très similaire à un hybride complet. On trouve notamment le 2.0 TFSI de 150 et 204 ch et le 2.0 TDI de 204 ch, tandis que le haut de la gamme est actuellement la S5 avec le 3.0 V6 TFSI de 367 ch et la transmission intégrale quattro.

Des modèles hybrides rechargeables basés sur le 2.0 turbo essence de 299 ch et 367 ch, avec une autonomie électrique de plus de 100 km, arriveront également plus tard. Toutes les variantes utilisent la transmission automatique à double embrayage à 7 rapports.

Audi A5 BMW Serie 3

La berline allemande propose une gamme de moteurs allant des versions essence de 156, 184 et 245 ch à la très performante M3 avec son moteur à six cylindres en ligne de 3 litres développant 480 ch, la M3 Competition de 510 ch et la M3 CS de 550 ch. Des moteurs diesel hybrides légers sont également disponibles, avec un 2 litres de 150 et 190 ch, et un 6 cylindres de 3 litres de 286 et 340 ch.

La gamme comprend également la M340i xDrive mild hybrid de 374 ch à essence et des hybrides rechargeables de 204 et 292 ch, tous deux équipés du moteur quatre cylindres 2.0 turbocompressé des versions non électrifiées.

Modèle Essence Essence MHEV Diesel MHEV Plug-in Audi A5 2.0 150 CV 2.0 204 CV MHEV 3.0 V6 367 CV MHEV 2.0 204 CV MHEV n.d. BMW Serie 3 2.0 156 CV 2.0 184 CV 2.0 245 CV 3.0 480 CV 3.0 510 CV 3.0 550 CV 3.0 374 CV MHEV 2.0 150 CV MHEV 2.0 190 CV MHEV 3.0 286 CV MHEV 3.0 340 CV MHEV 2.0 204 CV 2.0 292 CV

Les prix

Les prix de la Série 3 débutent à 48 700 euros pour la 318i essence de 156 ch à 157 000 euros pour la M3 CS. La 318i est équipée de série de phares à LED, de jantes en alliage de 17 pouces, d'un combiné d'instruments numérique et d'un système d'infodivertissement, ainsi que de capteurs avant et arrière.

Les prix Audi pour la France n'ont pas encore été annoncés. Nous savons cependant qu'en Allemagne, la 2.0 de 150 ch sera proposée à partir de 45 200 euros.