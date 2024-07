Nous n'aimons pas le dire, mais c'est désormais un fait : Audi n'a plus de modèle ouvert dans sa gamme. Le TT Roadster et la R8 sont déjà morts, l'A3 Cabriolet même depuis 2020. Maintenant, ça sonne pour l'A5 Cabriolet. Et l'A5 Coupé aussi, comme nous l'a confirmé Audi.

La dernière Audi A5 Coupé est apparue en juin 2016, le Cabriolet qui en est issu en novembre de la même année. Fin 2019, des modifications ont été apportées au modèle. Le coupé est sorti des chaînes d'Ingolstadt, le cabriolet de Neckarsulm. Les capacités libérées à Neckarsulm ont été utilisées pour la série qui succède à l'Audi A4, désormais appelée A5.

Comme l'entreprise attribue désormais des chiffres impairs à ses séries de voitures thermiques et des numéros pairs à ses voitures électriques, il existe désormais une A5 Avant et une A5 Berline. Cette dernière, avec ses formes fluides, remplace également l'ancienne A5 Sportback. BMW baptiserait probablement le tout « Gran Coupé ».

Audi a enregistré exactement 5 882 nouvelles immatriculations d'A5 en Allemagne au premier semestre 2024, dont 2 209 cabriolets. Des chiffres pas si mauvais pour l'A5 décapotable de 4,71 mètres de long, dont le prix de départ était d'environ 50 000 euros. Pour cela, il y avait le 35 TFSI avec un moteur à essence de 150 ch et une boîte à double embrayage à sept vitesses.

Les autres propulsions correspondaient également à l'A5 Coupé, pratiquement de même longueur : des moteurs à essence de 204 à 450 ch dans la RS 5, ainsi que deux moteurs diesel de 163 et 204 ch. Verrons-nous, un jour, une voiture ouverte chez Audi ? Un cabriolet A4 électrique ou un roadster TT électrique seraient des annonces intéressantes pour la MG Cyberster.

Mais les cabriolets, en particulier, restent un business case différent, qui doit être rentable. C'est pourquoi BMW et Mercedes réduisent également leurs gammes de cabriolets. Il ne reste plus que la SL et la CLE chez la marque à l'étoile. Chez VW, le cabriolet T-Roc bénéficie encore d'un délai de grâce jusqu'en 2026 ou 2027, date à laquelle le toit disparaîtra également. Dans le groupe, il ne restera plus que les alternatives à prix élevés de Bentley ou Lamborghini.