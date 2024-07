Lorsque BMW a lancé la deuxième génération du X2 l'année dernière, le crossover-coupé est devenu beaucoup plus grand que son prédécesseur. Certains d'entre nous se sont donc demandé si le X4 avait un avenir dans la gamme de plus en plus encombrée du constructeur. Eh bien, nous connaissons maintenant la réponse : il disparaît. Des représentants de la société ont déclaré à nos collègues italiens de Motor1 que le rival du Mercedes GLC Coupé ne vivra pas une autre génération.

BMW explique qu'il n'y a plus de place dans la gamme pour le X4, maintenant que le X2 a grandi. L'écart de prix entre les deux s'est considérablement réduit, il n'y a donc plus d'intérêt à conserver les deux dans la gamme. Ceux qui ont besoin d'un SUV plus grand et plus chic, battu en brèche par le coupé, peuvent se tourner vers le grand X6.

Si vous avez besoin d'un véhicule intermédiaire après le retrait du X4, la marque de luxe allemande affirme que le nouveau X3 répondra à vos attentes. Contrairement au X2, avec sa plateforme à traction avant et ses moteurs quatre cylindres, le produit le plus vendu par BMW en 2023 reste doté d'une plateforme à traction avant et d'un moteur six cylindres dans la nouvelle M50.

BMW ne précise pas quand elle prévoit de mettre fin à la production du X4. Les livraisons du X3 remanié commençant à la fin de l'année, la logique veut que le dérivé au style coupé ne reste pas en place très longtemps. Il semble peu probable que le modèle vive au-delà de 2025. Le X2 n'est pas vraiment un remplaçant, mais les clients qui achètent dans ce créneau ne peuvent pas vraiment faire la différence entre une traction avant et une traction arrière. Nous n'avons pas l'habitude d'entendre parler d'un SUV qui passe à la trappe, mais honnêtement, nous ne sommes pas tristes qu'il disparaisse.

Bien que le X4 à moteur à combustion soit sur la sellette, il pourrait avoir un successeur indirect. BMWBLOG rapporte qu'un iX4 entièrement électrique devrait arriver vers 2027 sur la plateforme Neue Klasse. La marque munichoise a déclaré qu'elle lancerait au moins six véhicules électriques sur la nouvelle plateforme dédiée d'ici 2028. L'iX4 pourrait être l'un d'entre eux, aux côtés du crossover iX3 déjà confirmé pour 2025 et de la berline i3 prévue pour 2026.