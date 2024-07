Les efforts déployés par BMW pour électrifier sa gamme vont faire un grand pas en avant avec le lancement de la plateforme Neue Klasse. Cette architecture, qui sera à la base des véhicules de série dans deux ans seulement, rendra les véhicules électriques de BMW plus efficaces, avec des temps de charge plus rapides et une plus grande autonomie de la batterie. Comme prévu, les efforts d'électrification de la société s'étendront à la très convoitée division M et à l'emblématique M3.

La berline électrique haute performance n'est pas encore une réalité à l'horizon des trois prochaines années, mais BMW en fait déjà une publicité très prometteuse. Nous connaissons certains détails, comme la configuration à quatre moteurs et l'architecture à 800 volts, mais le design, la puissance et les performances resteront un secret bien gardé jusqu'à ce qu'elle soit dévoilée.

Avant de présenter la variante électrique surpuissante, BMW dévoilera d'abord la i3 standard. En attendant, voici ce que nous savons sur la future berline électrique BMW M3.

Quel sera son nom ?

À la fin de l'année dernière, une marque a été déposée sous le nom de "BMW iM3", dont beaucoup ont supposé qu'il pourrait s'agir de la variante haute performance. Mais le PDG de BMW M, Frank van Meel, s'est empressé de démentir ces spéculations, déclarant que la société n'utiliserait "jamais" la lettre "i" sur une M.

BMW M3 Competition, il dettaglio posteriore

Toutefois, BMW a récemment annoncé qu'elle supprimerait la lettre "i" de ses véhicules à essence, indiquant l'injection de carburant. À la place, la lettre "i" sera utilisée pour les véhicules électriques, ce qui signifie que des modèles tels que les i320, i330 et i340 devraient précéder la M3 électrique.

À quoi ressemblera-t-elle ?

BMW a présenté la nouvelle plateforme en avant-première avec le concept Vision Neue Klasse. La berline présentait un nouveau langage stylistique avec une grande calandre éclairée entourant les phares et des boîtiers de feux arrière élancés.

Render della BMW M3 elettrica

Le long capot et la courte plage arrière semblaient suffisamment sportifs pour une berline, mais on ne sait pas encore dans quelle mesure le style du concept sera transféré à la production. La nouvelle plateforme permet certainement à l'entreprise de réinitialiser sa philosophie stylistique. Quoi qu'il en soit, nous nous attendons à ce que BMW M différencie la M3 de l'i3 par des jantes, des boucliers et des garnitures intérieures uniques.

Ce rendu imagine ce à quoi la BMW M3 électrique pourrait ressembler, avec une "calandre" plus agressive, des diffuseurs avant et arrière plus grands et d'autres accents sportifs en ligne avec l'actuelle BMW M3 à essence.

Sur quelle plateforme sera-t-elle basée ?

La BMW M3 électrique reposera sur la plateforme Neue Klasse, la dernière architecture de BMW conçue spécifiquement pour les véhicules électriques à batterie. Elle intègre les batteries dans la structure de la voiture, qui dispose d'une architecture de 800 volts et d'un système de charge rapide pouvant atteindre 270 kW. Elle peut accueillir des batteries de 75,0 à 150,0 kWh, ce qui permet de gagner jusqu'à 50 km d'autonomie par minute pendant la charge.

BMW Vision Neue Klasse, la vista laterale

La nouvelle base accueillera également les technologies de propulsion électrique de sixième génération du constructeur et de nouvelles batteries cylindriques dont l'autonomie est jusqu'à 30 % supérieure à celle des BMW EV actuelles. En outre, elles seront jusqu'à 50 % moins chères que les batteries actuelles de cinquième génération et devraient permettre de réduire d'environ 30 % les temps de charge de 10 à 80 %.

Quelle sera sa motorisation ?

La M3 électrique sera équipée de quatre moteurs électriques et d'une transmission intégrale, un pour chaque roue. Bien que la plateforme Neue Klasse soit capable de fournir jusqu'à un mégawatt de puissance, soit 1 360 ch, il n'est pas certain que le constructeur automobile exploite tout ce potentiel pour ce modèle M en particulier.