S’il y a une chose dont la BMW M3 CS n’a pas forcément besoin, c’est de plus de puissance. Le constructeur allemand affirme que le six cylindres en ligne biturbo sous le capot développe 543 chevaux, mais derrière le volant, cela ressemble plus à 600 chevaux. Mais celui de cette vidéo libère 750 ch, ce qui est suffisant pour amener la voiture à sa vitesse maximale en un rien de temps.

La chaîne YouTube, AutoTopNL, a réussi à passer du temps au volant de cette M3 CS (voir ci-dessous) modifiée par H&H Performance, un atelier du nord de l'Allemagne. On ne sait rien sur les améliorations spécifiques qui ont été apportées à cette voiture, mais compte tenu des capacités du moteur S58 de BMW, nous ne serions pas surpris si toute cette puissance supplémentaire était le résultat de "simples" manipulations et d'un réglage dédié.

Galerie: BMW M3 CS 2024 : premier essai routier

Les 300 km/h pulvérisés

Le conducteur ne perd pas de temps à prendre de la vitesse et se dirige vers l'autoroute allemande (où il n'y a aucune limitation de vitesse par endroits) pour tester les limites de cette CS. S'ensuivent plusieurs minutes d'accélérations répétées, chacune se terminant à cause du trafic ou parce que la voiture a atteint son limiteur de vitesse électronique de 304 km/h !

Nous pensons que cette M3 pourrait aller beaucoup plus vite si elle n'avait pas de limiteur en place. Il ressort clairement de la vidéo que la voiture continue de tirer à chaque fois qu'elle atteint les 300 km/h et il est très probable que la BMW pourrait atteindre les 320 km/h si elle avait la liberté de le faire (et avec suffisamment d'espace). Espérons que la prochaine fois qu'AutoTopNL testera cette voiture, son limiteur de vitesse sera supprimé.