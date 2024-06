L'attente est terminée. Le rideau s'est enfin levésur la nouvelle berline BMW M5 (G90) et on s'écarte clairement de tout ce qui a caractérisé une M5 jusqu'à présent.

Tout d’abord, le design fait preuve d’une avant-garde absolue (et on peut s'attendre à ce que tout le monde ne l'aime pas), et deuxièmement, nous assistons à la première électrification de la légendaire berline haute performance.

BMW M5 2025

BMW M5 (2024) l'extérieur

Malgré tout, cette nouvelle M5 innove pour ce qui est du visuel. Les côtés sont "subtilement" dessinés dans la tôle et la calandre est noire brillante et presque entièrement fermée. À l'avant, on trouve une très grande prise d'air centrale décalée en noir, et un grand diffuseur à l'arrière, qui est également paré de noir. BMW lui-même parle d'un design "monolithique".

Les roues standard mesurent 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière tandis que les pneus sont de 285/40 ZR20 à l'avant et de 295/35 ZR21 à l'arrière. Plutôt inhabituel pour une berline sportive : le toit panoramique en verre est de série, tandis que celui en carbone, 30 kilos plus léger, est disponible moyennant un supplément dans le pack carbone. Les quatre pots d'échappement mesurent, chacun, 100 millimètres de diamètre.

Les dimensions

Croyez-le ou non, par rapport à la Série 5 traditionnelle, la nouvelle berline M5 est 78 millimètres plus large à l'avant et 45 millimètres plus large à l'arrière (elle mesure 5,09 mètres de long et 1,97 mètre de large). La capacité du coffre est de 466 litres et la capacité de remorquage maximale est de 2 000 kg.

L'intérieur

Les intérieurs de la nouvelle BMW M5 sont, comme le veut la tradition, un hommage à la sportivité et adoptent désormais de nouveaux matériaux et couleurs, pour personnaliser davantage les différents détails. Le volant, avec couronne taillée dans la partie inférieure et les sièges baquets (pour ne citer qu'eux) font partie de l'équipement standard. Sont également inclus une climatisation automatique à quatre zones et un système audio Bowers Wilkins avec 18 haut-parleurs.

BMW M5 2025

Dominant le tableau de bord se trouve le désormais célèbre écran incurvé composé d'une instrumentation numérique de 12,3" et d'un moniteur central de 14,9", géré par le système d'exploitation BMW 8.5, avec des graphiques dédiés. L'œuvre est complétée par l'affichage tête haute projeté directement sur le pare-brise.

Et les moteurs ?

En plus du poids qui dépasse les 2,5 tonnes avec le conducteur, on pourrait discuter du nouveau groupe motopropulseur rechargeable de la nouvelle BMW M5, composé d'un V8 biturbo de 4,4 litres et d'un moteur électrique synchrone à aimant permanent. Le même que le XM et qui sur atteint 727 ch et 1 000 Nm de couple sur cette M5.

La principale cause du poids supplémentaire est la batterie, placée sous le plancher, d'une capacité nette de 18,6 kWh, pour une autonomie déclarée, en mode 100 % électrique, de 69 km et une recharge maximale en courant alternatif de 7,4 kW.

Ainsi, la super berline bavaroise accélère de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. L'ancienne M5 Competition prenait 3,3 secondes et la M5 CS (voir ci-dessous) seulement 3,0 secondes. Les 200 km/h sont atteints en 10,9 secondes, mais la M5 CS est même une demi-seconde plus rapide. La vitesse maximale est de 250 km/h (un grand classique) mais peut être augmentée jusqu'à 305 km/h en option.

La puissance et le couple sont transmis aux quatre roues via une boîte de vitesses automatique à 8 rapports, avec la possibilité de donner une plus grande priorité à l'essieu arrière, au point de lui confier uniquement la tâche de déplacer la nouvelle M5, avec la possibilité de produire des dérives très enfumées lorsque l'ESP est désactivé.

L'entreprise munichoise a inclus jusqu'à cinq modes de fonctionnement dans son nouveau produit phare hybride : Hybride, Électrique et eControl, qui maintient l'état de charge, sont standard. Les modes Dynamic et Dynamic Plus pour la piste sont également disponibles en options. Dans ce cas, le système de refroidissement et les performances du système sont affectés en conséquence. Constant pendant plus de temps en Dynamic et au maximum pendant une courte période en Dynamic Plus.

Pour ce qui est de la conduite, l'ensemble est plus rigide et la G90 est équipée d'un essieu à double triangulation à l'avant et d'un essieu multibras à l'arrière. Les deux disposent de bras de commande spécialement conçus, de roulements plus rigides et d'une cinématique d'essieu plus ciblée. De plus, pour la première fois, BMW a opté pour une carrosserie plus large.

Le châssis M est adaptatif et, pour la première fois sur une M5, on trouve une direction arrière avec un angle de braquage allant jusqu'à 1,5 degrés. Les deux sont de série. Cette dernière contribue évidemment à retirer du poids et des kilos virtuels à cette berline aux performances désormais remarquables.

Le système de freinage en acier avec étriers à six pistons à l'avant, et étriers flottants à un piston à l'arrière, est monté de série. Les dimensions des disques sont de 410 et 398 millimètres. Moyennant un supplément, l'entreprise basée à Munich fournit des freins en carbone-céramique avec disques de 420 mm à l'avant, pour un gain de poids total de 25 kilos.

La partie qui fâche : le prix...

La production de la BMW M5 débutera en juillet 2024 dans l'usine allemande de Dingolfing et le lancement sur le marché est prévu pour novembre, en même temps que la M5 Touring, qui fera ses débuts à la mi-août. Mais pour l'obtenir, il faudra débourser pas moins de 159 000 €, sans option. Mais comme il s'agit d'une hybride rechargeable, elle échappe au malus. Youhou...