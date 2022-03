À la question est-ce qu'une BMW peut-elle battre une Ferrari ? La réponse est... peut-être. Dans cette vidéo réalisée par Carwow, deux modèles littéralement différents ont été placés sur la ligne de départ. D'un côté, il y a une supercar représentée par la Ferrari 812 Superfast. De l'autre côté, il y a une berline allemande incarnée par la BMW M5 CS.

La Ferrari n'a que deux portes, deux sièges et est motorisée par un majestueux V12 de 800 ch pour 718 Nm. La BMW M5 CS a beau être le modèle le plus puissant jamais réalisé par la marque allemande, elle est nettement moins costaude que sa rivale du jour avec son V8 4.4 L de 635 ch et 730 Nm de couple.

Ferrari 812 Superfast BMW M5 CS

Lors de la première épreuve, grâce à sa transmission intégrale et à son Launch Control, la BMW démarre en trombe et laisse derrière elle la voiture de sport rouge. Elle s'offre même le luxe de franchir la ligne d'arrivée en première position. Cependant, lors de la deuxième et de la troisième épreuve, la Ferrari et ses roues arrière motrices (propulsion) réalisent un meilleur démarrage et passent la ligne d'arrivée au même moment que la BMW (0-400 m départ-arrêté en 10,9 secondes).

Comme vous allez le voir, la Ferrari est beaucoup trop puissante pour passer toute sa puissance au sol. Mais lancée à partir de 50 mph, la supercar laisse derrière elle la berline allemande quel que soit le mode de conduite. Preuve en est que la BMW ne peut rien faire contre la Ferrari lorsqu'elles ne sont pas lancées depuis l'arrêt. Cependant, la BMW peut se contenter de remporter l'épreuve du freinage, en s'arrêtant un peu plus tôt que la 812 Superfast. Pourtant, ces deux voitures ont des freins en carbone céramique et pèsent un poids quasi similaire (aux alentours de 1.8 T).