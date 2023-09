Novitec a créé trois Ferrari 812 Superfast uniques et le préparateur a déjà vendu les voitures, qui présentent une carrosserie plus large et un groupe moto-propulseur amélioré qui produit plus de puissance.

La Ferrari 812 Superfast N-Largo S de Novitec est équipée du moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres de la marque italienne. Le préparateur a modifié l'électronique et le logiciel du moteur, augmentant la puissance à 828 chevaux et 751 Newton-mètres de couple. Le modèle d'origine développe 789 chevaux et 718 Nm de couple.

L'augmentation de la puissance propulse le coupé à 100 km/h en 2,8 et la vitesse de pointe est dorénavant réglée à 345 km/h, soit cinq de plus qu’une 812 classique.

Une 812 Superfast plus poussée

Le moteur respire à travers un nouvel échappement haute performance qui est également disponible en acier inoxydable ou en Inconel.

Les roues Novitec NF 11 N-Largo S, développées sur mesure par Vossen, sont de 21 pouces à avant et de 22 pouces à l’arrière. Les ressorts sportifs personnalisés abaissent la hauteur de caisse de la Ferrari d'environ 35 millimètres, bien qu'un système à l’avant (en option) peut relever l'avant, de manière hydraulique, d'environ 40 mm.

Novitec met également à jour le style de la Ferrari. Le N-Largo S est doté d'un nouveau carénage avant qui se fond dans les ailes plus larges et réduit la portance de l'essieu avant. Le préparateur a également élargi les ailes arrière, ajoutant 14 centimètres à la largeur totale. De nouveaux bas de caisse en carbone, un nouveau diffuseur arrière et un aileron intégré contribuent à améliorer encore un peu plus, l’aérodynamisme de la voiture.

Ferrari cherche déjà la relève

Novitec ne construira que trois exemplaires de cette 812 améliorée, et chacun d'entre eux a déjà été vendu. Chaque propriétaire

Va personnaliser l'habitacle de sa voiture à son goût et le préparateur offre un large choix de matériaux et de finitions comme le cuir ou l'Alcantara.

La N-Largo S n'est pas la Ferrari la plus puissante récemment lancée par Novitec. Le mois dernier, le préparateur a dévoilé une version plus hard de la 812 Competizione, augmentant la puissance à 854 ch tout en ajoutant un échappement plaqué or.

De son côté, Ferrari travaille déjà sur la remplaçante de la 812, en utilisant une Ferrari Roma pour tester son V12. La nouvelle supercar pourrait fournir plus de 830 ch en sortie d'usine, donnant à Novitec et à d'autres préparateurs un nouveau point de départ pour développer leurs futures créations.