Quant on pense Ferrari mythique, on se rappelle bien souvent de la 288 GTO, de la Testarossa, la Enzo ou bien sûr la F40. On en oublierai presque l’existence de la F50 qui était pourtant un projet très ambitieux, trop peut-être.

Présentée en 1995, elle se veut la digne héritière de la F40 et est vendue comme étant une véritable Formule 1 pour la route. Sa structure monocoque était inspirée du proto 333 SP (il s’agit de la première supercar monocoque entièrement en fibre de carbone de Maranello) et la position de certains éléments est identique à ceux d’une F1. Ne cherchez pas d’aides à la conduite, il n’y en a aucune. Exit aussi la direction assistée et l’ABS tandis que le fond plat est à effet de sol.

Trop violente pour le commun des mortels ?

Enfin sous le capot, on retrouve un V12 DOHC 4,7 L de 60 soupapes, qui développe 520 ch (au maximum) à 8 500 tr/min grâce à une boîte manuelle à six rapports. Cela était suffisant pour propulser le bolide italien de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes (impressionnant pour l’époque et encore de nos jours) et à une vitesse maximale de 320 km/h.

Galerie: 1995 - Ferrari F50

40 Photos

Mais la plupart des clients de supercars ont plus le profil de gentlemen que de pilotes purs et durs. Ainsi, la F50 est trop dure et inconfortable. Elle vibre dans tous les sens, elle tremble, vos fesses sont directement posées sur le châssis sans la climatisation ni les vitres électriques. De plus, elle a rapidement été dépassée par ses concurrentes comme la Mclaren F1.

Bref, cette Ferrari vendue à 349 exemplaires n’a pas complètement séduit. Mais ces dernières années, elle est en quelque sorte réhabilitée (il est vrai qu’elle a de la gueule) et les ventes de F50 aux enchères rapportent parfois dans les cinq millions d’euros. Et ça, RM Sotheby’s l’a bien compris.

La F50 aura tout de même marquée de son empreinte l'histoire de Ferrari.

Un modèle unique

La F50 originale n'était officiellement disponible qu'en cinq couleurs : Rosso Corsa, Rosso Barchetta, Giallo Modena, Nero et Argento Nürburgring. Cependant, certaines voitures étaient finies dans des teintes sur commande spéciale, avec un cockpit modifié. Elles ont toutes été achevées à Giallo Modena et il en existe que 31 exemplaires dont celui-ci.

Ce bolide était initialement destiné au marché italien mais il a finalement passé la majeure partie de sa vie en Extrême-Orient. Acquis par l'actuel propriétaire il y a vingt ans, cette F50 a été conservée et entièrement entretenue par ses soins. Elle compte seulement 9 100 kilomètres au compteur et son intérieur est garni de noir avec des inserts de siège Giallo assortis, une option rarement vue sur cette voiture.

La F50 sera mise en vente à Hong Kong, du 2 au 5 octobre, et son prix de départ est évalué entre 4 000 000 et 5 000 000 dollars. Il faut savoir qu'avant la vente, une inspection pré-achat sera effectuée par le concessionnaire Ferrari officiel de Hong Kong, Blackbird Automotive.