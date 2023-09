Porsche et Tesla se battent pour la couronne de la meilleure voiture électrique sur le circuit du Nürburgring depuis plusieurs années et bien que le constructeur automobile basé au Texas soit actuellement le Seigneur du Ring parmi les non-supercars, la riposte s’organise du côté de Zuffenhausen.

Cette nouvelle vidéo montre la version phare de la Taycan, qui n'a pas encore été annoncée, qui attaque fort sur le circuit de "l'Enfer Vert". On pense que la berline électrique allemande a déjà parcouru la Nordschleife plus rapidement que la Plaid, mais rien n'est encore officiel.

D’après la vidéo, la Taycan Turbo GT (le nom n’est pas confirmé) était en réalité plus proche du temps au tour de la Rimac Nevera que de celui de la Plaid. Pour rappel, la supercar électrique croate a parcouru la célèbre piste en 7 minutes et 5,298 secondes, tandis que la Model S Plaid Track Pack a eu besoin d'environ 20 secondes de plus.

Une gamme revue à la puissance décuplée ?

Cette nouvelle version de la Porsche coïncide probablement avec un lifting de mi-cycle pour l'ensemble de la gamme Taycan. Plusieurs rapports indiquent que Porsche intègre un troisième moteur pour une puissance combinée qui devrait atteindre quatre chiffres. En plus d'emballer au moins 1 000 chevaux, la version haut de gamme recevra également un ensemble aérodynamique, comme en témoigne l'aileron arrière massif qu'affiche ce prototype.

Comme on pouvait s’y attendre, Porsche s’est montré discret sur les changements réservés à la Taycan, comme son nouveau poids par exemple. Il serait intéressant de la connaître étant donné que la variante Turbo S pèse environ 2,4 tonnes.

Le modèle a déjà quatre ans et une mise à jour technologique est donc nécessaire pour rester frais dans un segment de plus en plus compétitif, d'autant plus que la Lucid Air dispose déjà d'une variante Sapphire à trois moteurs.

