Le covering, méthode qui consiste à appliquer un vinyle sur la carrosserie d'un véhicule, est un moyen très répandu de modifier l'aspect de sa voiture.

Cette méthode offre un large éventail de possibilités visuelles tout en préservant en dessous, la couleur d'origine. Toutefois, ils ne remplacent pas complètement l'aspect et la perception d'une peinture réelle. La solution de Logic comble cependant ce fossé en offrant une peinture facilement interchangeable qui n'endommage pas la teinte d'origine.

Une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Mr JWW montre une Porsche 911 GT3 de la génération 991.2 recevant une superbe couche de peinture bleue de San Marino. Ce n'était pas la première fois que la voiture recevait une couche de peinture amovible. Le résultat final est semblable à une peinture traditionnelle.

Galerie: Porsche 911 GT3 (991.2)

La peinture amovible de Logic, qui n'est pas un habillage, est composée d'une laque céramique flexible autocicatrisante et résistante aux rayures. Il s'agit d'une couche transparente qui protège la nouvelle couleur et la peinture d'origine de la voiture, et qui agit en se déformant et en se déplaçant pour atténuer les éclats ou autres dommages causés à la peinture. Elle permet également de l'enlever facilement.

Les clients peuvent demander une gamme de couleurs et de traitements sur mesure et les traiter comme de la peinture ordinaire. Les rayures, les lignes de carrosserie, les bandes de carrosserie et les finitions mates ou satinées sont toutes disponibles. La peinture peut être polie et recouverte d'une couche de céramique. Elle est également compatible avec vos produits d'entretien automobile habituels.

Logic propose une large gamme de couleurs

Logic, située au Royaume-Uni, peut créer une teinte sur mesure ou accéder à des dizaines d'années de codes de couleur provenant de "presque toutes les marques automobiles du monde". L'entreprise peut également se procurer les peintures utilisées par Ferrari, Porsche, Ford et d'autres par l'intermédiaire de ses fournisseurs. Lorsque le propriétaire en a assez de la couleur, Logic peut l'enlever sans endommager la finition d'origine.

Outre le travail de pigmentation personnalisé, la 911 GT3 de la génération 991.2 de M. JWW est équipée d'un échappement Porsche JCR personnalisé, de nouvelles jantes, d'une nouvelle peinture d'étrier (assortie à l'habitacle orange), d'un capot GT3 RS en fibre de carbone. À l'intérieur, cette superbe Porsche est équipée de sièges personnalisés, de garnitures en fibre de carbone teintées en bleu par Logic et d'une nouvelle sellerie.

La grande sportive est propulsée par le moteur à six cylindres à plat de 4,0 litres de la marque, qui développe 493 chevaux. Le constructeur propose le coupé avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports, qui permet d'atteindre les 100 km/h en 3,8 secondes. La boîte automatique le fait en 3,2 secondes.

En dépit de toutes les possibilités offertes aujourd'hui pour personnaliser les voitures, les acheteurs continuent de privilégier les véhicules blancs, noirs, argentés et gris.