La Bugatti la plus cool est de retour, et elle est encore plus adorable que jamais grâce à une peinture spéciale. En fait, il s'agit de bien plus qu'une couche de noir et d'or, car la Baby Bugatti II de The Little Car Company est désormais ornée d'illustrations dessinées à la main, tout comme la Chiron Super Sport Golden Era grandeur nature.

Voici donc la Baby Bugatti II Golden Era. Tout comme la Chiron dorée qui a récemment été présentée lors de la Monterey Car Week, cette réplique classique de la Type 35 est ornée de croquis qui sont littéralement dessinés sur la carrosserie de la voiture. Il ne s'agit pas d'un copier-coller de la Chiron Golden Era : un designer Bugatti s'est assis et a donné à la Baby II sa propre série de peintures murales représentant des véhicules de l'histoire de Bugatti.

Les classiques sont sur le capot, les hypercars modernes ornent les côtés, et à l'arrière se trouve une représentation d'Ettore Bugatti avec son fils Roland dans une petite Bugatti. C'est cette image qui a inspiré la création de la Baby Bugatti II.

En plus des illustrations, la version Golden Era ajoute un intérieur noir, un faux bouchon de réservoir noir cachant le port de charge de la voiture, un volant noir et des jantes noires avec des logos EB dorés au centre. Et comme pour la Chiron Super Sport Golden Era, il s'agit du seul exemplaire existant.

Dans un courriel adressé à Motor1.com, un porte-parole de The Little Car Company a expliqué qu'elle avait été conçue spécifiquement pour le client de la Chiron. Nous ne savons pas combien de temps il a fallu pour réaliser la Baby II spéciale, mais la Chiron Golden Era a nécessité deux ans de travail, avec 400 heures consacrées à la réalisation de l'œuvre d'art.

Comme il s'agit d'une pièce unique, son prix n'est pas mentionné, mais nous pouvons vous dire que le prix de départ de la Baby Bugatti II standard était de 32 200 euros lorsque nous l'avons présentée pour la première fois en 2020.

Cette version particulière est la version haut de gamme Vitesse, dont le prix en 2020 était d'environ 46 200 euros. Comme il s'agit d'une création unique, on peut supposer que la Bugatti Baby II Vitesse Golden Era coûte un peu plus cher.

Comme toutes les Bugatti Baby II, un modeste moteur électrique entraîne les roues arrière et, en version de pointe, la vitesse peut dépasser les 65 km/h. Il est prévu d'en produire seulement 500, mais une seule portera les couleurs de la Golden Era.