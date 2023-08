Avec suffisamment d'argent, les clients de Bugatti peuvent personnaliser leurs voitures à leur guise grâce au programme Bugatti Sur Mesure, qui offre des possibilités "presque infinies" de customisation, selon les termes de la marque. Mais un client a poussé ce concept à ses limites avec la Bugatti Chiron Super Sport Golden Era.

Commandée par un collectionneur de Bugatti resté anonyme mais passionné par l'histoire de la marque, la Chiron Golden Era a demandé deux ans et 400 heures de travail, pour la transformer en œuvre d'art.

"Un client très important nous a contactés et, au cours de nos conversations, il a déclaré que pour lui, la Chiron Super Sport et son moteur W16 représentaient un tournant dans le monde de l'automobile", explique Achim Anscheidt, ancien Directeur du Design de Bugatti, en charge de ce projet. "À cet égard, il souhaitait pouvoir célébrer ce moment historique de manière vraiment unique."

Unique, cette Chiron l'est puisqu'on y retrouve des croquis complexes dessinés à la main par les designers directement sur la carrosserie à l'aide de stylos spéciaux. Selon Bugatti, il s'agit de l'un des projets sur mesure les plus ambitieux jamais entrepris par l'entreprise – et on comprend pourquoi.

"Il était très clair pour nous, et ce dès le début, que nous ne pouvions obtenir un résultat réaliste que si nous utilisions les crayons que nous utilisons habituellement pour dessiner sur papier", précise Achim Anscheidt.

"Chez Bugatti l'authenticité est primordiale et c’était pour nous un prérequis. Toute autre technique risquait de donner un résultat qui semble faux ou de mauvaise qualité. C'est pourquoi nous avons dû trouver un processus qui nous permettrait d'utiliser ces crayons et de réaliser tous les dessins à la main, directement sur le véhicule."

Le côté passager présente 26 dessins uniques avec des icônes comme la Type 41 Royale et la Type 57 SC Atlantic, tandis que le côté conducteur affiche 19 croquis qui documentent l'Histoire de Bugatti depuis 1987. On y voit des Bugatti modernes comme l'EB110, la Veyron et la Chiron, ainsi que l'emblématique moteur W16.

Une peinture bicolore dégradée sert de toile à ces portraits uniques. Le Nocturne Black du bouclier avant se fond dans une peinture dorée, inédite pour cette voiture, qui s'étend du montant A jusqu'à l'arrière du véhicule.

Les œuvres s'étendent dans l'habitacle. Chaque panneau de porte est peint à la main avec trois Bugatti iconiques : l'EB110, la Veyron et la Chiron d'un côté, et la Type 35, la Type 57 SC Atlantic et la Type 41 Royale de l'autre. Ailleurs, on trouve de subtiles surpiqûres "Golden Era" et "One-of-One" écrite à la main.

Le tarif ? Il n'a pas d'importance, cette Chiron Super Sport restera unique. Mais connaissant le prix d'autres Bugatti personnalisées, on peut imaginer que celle-ci a coûté plusieurs millions. Elle sera exposée à Pebble Beach lors de la Monterey Car Week la semaine prochaine, avant de regagner le garage de son propriétaire.