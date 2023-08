Il y a de cela une trentaine d'années, l'industrie automobile a assisté au lancement de la Bugatti EB112 au salon de l'automobile de Genève en mars 1993. Avec son design audacieux et ses caractéristiques révolutionnaires, l'EB112 a eu un retentissement considérable qui résonne encore 30 ans plus tard. Bien qu'elle n'ait jamais été produite en série, elle reste un symbole de l'innovation et des prouesses de la marque en matière de design, grâce à sa carrosserie entièrement en aluminium et à son châssis en fibre de carbone partagé avec la voiture de sport EB110.

D'abord accueillie par des critiques mitigées en raison de son esthétique non conventionnelle, la supercar à quatre portes a rapidement reçu des éloges, et Automobile Magazine l'a même nommée "la plus belle voiture du monde" lors de son lancement. Malheureusement, le véhicule est resté à l'état de concept car après la faillite de Bugatti Automobili S.p.A. en 1995. Mais le modèle a ouvert la voie à des éléments esthétiques qui sont aujourd'hui synonymes du design moderne de Bugatti.

Plus tard dans les années 1990, l'entrepreneur Gildo Pallanca Pastor a acquis certains actifs de Bugatti, notamment des pièces détachées et trois EB112 à carrosserie liftback partiellement achevées. Sous la bannière du Monaco Racing Team, deux de ces véhicules ont été achevés en 1998. L'une d'entre elles était noire et l'autre anthracite. Chacune des trois voitures présente des différences subtiles, telles que l'emplacement des feux arrière et des améliorations aérodynamiques.

Au cœur de la voiture se trouve un moteur V12 atmosphérique de 6,0 litres développant 460 chevaux (338 kilowatts) et un couple de 590 newtons-mètres. Associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports et à un système sophistiqué de quatre roues motrices, la supercar pouvait abattre le 0 à 100 kilomètres par heure en seulement 4,3 secondes et une vitesse de pointe de 300 km/h.

"La Bugatti EB112 présentait un certain nombre de caractéristiques stylistiques rappelant les célèbres modèles de la légendaire marque française de la fin des années 30, mais présentées dans une voiture à la mécanique innovante. La EB112 était, à bien des égards, une voiture de rêve et préfigurait ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de modèles fastback à hautes performances. Elle combinait parfaitement le design avec des caractéristiques technologiques et d'ingénierie très en avance sur son temps", a déclaré Giorgetto Giugiaro, concepteur du concept EB112.