L'ère de la Bugatti Chiron et de son moteur W16 à quatre turbocompresseurs sera bientôt révolue. Ce n'est cependant pas la fin de Bugatti, puisqu'une nouvelle Hypercar phare est déjà en cours de développement. Nous avons entendu dire qu'elle verrait le jour en 2024, mais Bugatti l'a maintenant confirmé par écrit. Le modèle de la prochaine génération marquera également la fin d'une ère de design avec le départ à la retraite d'Achim Anscheidt, directeur du design de Bugatti depuis 2004.

Bugatti a annoncé la retraite d'Anscheidt dans un communiqué de presse aujourd'hui, rendant hommage à l'homme qui a supervisé les éditions spéciales de la Veyron, telles que la Super Sport, la Grand Sport Vitesse et la Hermès, entre autres. Il a également été le maître d'œuvre de concepts Bugatti qui ne sont pas entrés en production, notamment le Galibier à quatre portes et quatre places. Bien sûr, il y a aussi la Chiron et la pléthore de modèles carrossés qui s'appuient sur son ossature - Centodieci, Bolide, Divo, Mistral, et l'unique La Voiture Noire. C'est tout un héritage.

Bien qu'Anscheidt prenne sa retraite, son héritage se prolongera avec celle qui succédera à la Chiron. Selon Bugatti, cette voiture est en cours de développement depuis quelques années et sera dévoilée en 2024. L'annonce confirme également ce que nous avions entendu précédemment concernant l'électrification, bien qu'il ne s'agisse pas d'un véhicule électrique pur. La prochaine Bugatti sera équipée d'un groupe motopropulseur hybride, mais il reste à savoir s'il s'agira d'une nouvelle version de l'emblématique moteur W16. Le potentiel de puissance électrique de la prochaine Bugatti est certainement important, étant donné la fusion de la société avec Rimac en 2021. Si tout se passe comme prévu, elle entrera en production en 2026.

Avec le départ à la retraite d'Anscheidt, Frank Heyl quitte son rôle d'adjoint pour prendre la tête de l'équipe de conception de Bugatti. Entré dans l'entreprise en 2008, il a travaillé sur la Veyron Super Sport, la Chiron et la Divo, mais aussi sur la Vision Gran Turismo de l'entreprise.

"La Veyron, la Chiron et la remplaçante de la Chiron ont toutes une chose en commun", a déclaré M. Anscheidt. "Ce ne sont pas des voitures de course pour la route, elles représentent l'apogée du développement du Grand Tourisme, elles sont un mélange intrigant d'une Type 35 agile, du luxe de la Type 41 Royale et de l'élégance inégalée de la Type 57 SC Atlantic."

Bien qu'Anscheidt se retire, il restera en contact avec l'entreprise en tant que conseiller de Mate Rimac, PDG de Bugatti Rimac.