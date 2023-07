Bugatti a amené la Bolide, sa nouvelle Hypercar destinée à la piste, au Festival de vitesse de Goodwood. Elle y a présenté ses incroyables performances lors de la course de côte. La Bolide, qui devrait être lancée au début de l'année prochaine, a été présentée pour la première fois au Royaume-Uni, un mois après avoir été testée au Mans.

Participant au Batch 6a Supercar Run, la Bugatti Bolide était pilotée par son pilote d'usine officiel, Andy Wallace, qui a remporté les 24 heures de Daytona, les 12 heures de Sebring et les 24 heures du Mans, connues sous le nom de Triple Couronne des courses d'endurance. Après avoir effectué son premier passage sur le Goodwood Hillclimb, Andy Wallace a déclaré : "Conduire cette Bugatti extrêmement précise et inspirée par le sport automobile au Festival of Speed, sur la célèbre route qui se trouve à proximité immédiate des spectateurs, est une expérience très spéciale et unique".

Galerie: La Bugatti Bolide à Goodwood

7 Photos

Bugatti a dévoilé la version de production finale de la Bolide en avril. L'Hypercar subit actuellement les derniers essais avant son lancement l'année prochaine. En plus de faire des tours au Mans, la Bolide a été aperçue en train de faire des essais sur une base aérienne où elle a pu libérer pleinement la puissance de 1 577 chevaux de son moteur 16 cylindres de 8,0 litres.

La Bolide utilise une carrosserie spéciale en fibre de carbone et ne pèse que 1 450 kg, soit environ 550 kg de moins que la Bugatti Chiron sur laquelle elle est basée. Cette légèreté, associée à la puissance phénoménale du moteur W16, confère à la Bolide un rapport poids/puissance de 1,98 lb/ch, soit moins de 1 kg/ch.

Seules 40 voitures seront produites, au prix de 4 millions d'euros chacune. Toutes les voitures sont déjà réservées, mais en guise de consolation, le public de Goodwood a pu admirer la Bolide toute la semaine, tandis qu'elle déchirait la piste dans l'incroyable rugissement de son moteur.

Outre sa participation au Goodwood Festival of Speed de cette année, Bugatti a engagé d'autres voitures, notamment plusieurs voitures de course Type 35 des années 1930, l'EB110 des années 1990 et les hypercars Veyron et Chiron plus récentes.