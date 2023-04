Mercredi, Bugatti a teasé des images d'une potentielle évolution du Bolide, version allégée de la Chiron dédiée au circuit et que le constructeur développe depuis 2020. Les changements ont été officialisés sur cette hypercar optimisée pour la performance, avec sa carrosserie en fibre de carbone nue, permettant d'économiser quelques grammes de peinture.

Même si le constructeur n'a pas explicitement nommé les évolutions apportées à la dernière version de la Bugatti Bolide, on aperçoit un spoiler redessiné. Les prises d'air semblent également avoir été légèrement revenues, à l'avant et sur le toit.

On distingue toujours les quatre échappements centraux et le gros diffuseur mais faute de photo montrant l'arrière, on ne sait pas si leurs dimensions restent aussi imposantes.

Bugatti avait déjà montré la Bolide sous tous les angles, mais ces changements montrent la volonté de continuer à optimiser cette Chiron améliorée avant sa livraison, prévue pour l'année 2024.

Par rapport à la Chiron, la marque a retravaillé les suspensions, la transmission, les freins et le refroidissement. Les pneus arrières, fournis par Michelin, sont selon Bugatti identiques à ceux utilisés en LMDh, catégorie reine des 24 Heures du Mans.

Le poids est l'un des principaux axes de développement avec une carrosserie aussi minimaliste que possible, pour l'abaisser à 1 450 kg. La Bugatti Bolide cherchera à sortir 1600 chevaux de W16 quadri-turbo, retravaillé et intégré d'une façon totalement différente. La Bolide se rapprochera ainsi du graal de la performance, le ratio 1:1.

"La Bolide est une nouvelle étape pour Bugatti", estime Christophe Piochon, Président de Bugatti Automobiles. "Jamais un moteur aussi puissant n’a été associé à une conception aussi légère créant une voiture de circuit qui offre des performances dignes du sport automobile. Presque tous les composants ont dû être analysés et entièrement repensés pour s’assurer que la Bolide soit aussi légère, performante et fiable que nos objectifs l’exigeaient."

"La prochaine phase de développement représente une étape majeure pour la production de ce véhicule qui élève à un autre niveau la philosophie de Bugatti selon laquelle la forme suit la performance."

La Bugatti Bolide sera produite à 40 exemplaires, à un tarif de quatre millions d'euros.